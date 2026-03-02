Türkiye İstatistik Kurumu, 2025'in 4'üncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3,4 büyürken, 2025 yılı genelinde ise yüzde 3,6 büyüdü.

TÜİK, Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarını açıkladı. Üretim yöntemine göre dört çeyrek toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2025 yılında bir önceki yıla göre %3,6 arttı. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2025 yılında bir önceki yıla göre %41,3 artarak 63 trilyon 20 milyar 906 milyon TL oldu. Kişi başına GSYH 2025 yılında cari fiyatlarla 712 bin 200 TL, ABD doları cinsinden 18 bin 040 olarak hesaplandı.

TÜRKİYE EKONOMİSİ SON ÇEYREKTE YÜZDE 3,4 BÜYÜDÜ

GSYH 2025 yılının dördüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,4 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %0,4 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,4 arttı.

Türkiye ekonomisinin 2025 büyüme rakamları açıklandı

GSYH DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE CARİ FİYATLARLA 18.4 TRİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %41,4 artarak 18 trilyon 467 milyar 295 milyon TL oldu. GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 438 milyar 605 milyon olarak gerçekleşti.

HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2025 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre %4,1 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının cari fiyatlarla GSYH içindeki payı %54,4 oldu.

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2025 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %5,2 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %0,9 azalırken gayrisafi sabit sermaye oluşumu %5,4 arttı.

MAL VE HİZMET İHRACATI 2025'TE %0,3 AZALIRKEN, İTHALATI %4,9 ARTTI

Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre 2025 yılında mal ve hizmet ihracatı %0,3 azalırken ithalatı %4,9 arttı. Mal ve hizmet ihracatı, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %2,3 azalırken ithalatı %3,8 arttı.

Türkiye ekonomisinin 2025 büyüme rakamları açıklandı

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2025 YILINDA %40,4 ARTTI

İşgücü ödemeleri 2025 yılında bir önceki yıla göre %40,4 artarken, net işletme artığı/karma gelir %44,2 arttı. 2025 yılının dördüncü çeyreğinde ise işgücü ödemeleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36,9 artarken, net işletme artığı/karma gelir %44,2 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yıl %37,0 iken bu oran 2025 yılında %36,9 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %43,1 iken %44,1 oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası