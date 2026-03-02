Son günlerde gündemdeki bazı haberlerde kullanılan "dost ateşi" ifadesi kamuoyunun gündeminde yer aldı. Askeri terminolojide özel bir anlam taşıyan "dost ateş" nedir, ne anlama gelir soruları ve kapsadığı durumlar merak ediliyor.

Modern savaş ortamlarında kullanılan teknik terimler, yaşanan gelişmelerin ardından daha sık araştırılmaya başlandı. Operasyonel hatalar, koordinasyon sorunları ve hedef tespitine ilişkin yanlışlıklarla ilişkilendirilen dost ateşi kavramı, askeri terminolojide belirli bir durumu tanımlamak için kullanılıyor.

DOST ATEŞİ NEDİR?

Dost ateşi, bir askeri birliğin yanlışlıkla kendi askerlerini ya da müttefik güçleri hedef almasıdır. Yani düşmana ateş açılması gerekirken hatalı tespit nedeniyle dost unsurların vurulması durumunu ifade eder. Bu olaylar genellikle çatışma ortamındaki karmaşa, hedefin yanlış belirlenmesi ya da iletişim sorunları nedeniyle yaşanır.

Askeri kaynaklara göre dost ateşine; yanlış koordinat bilgisi, eksik istihbarat, kötü hava koşulları ve teknik arızalar gibi birçok etken yol açabilir.

DOST ATEŞİ NE ANLAMA GELİR?

Dost ateşi sadece yanlışlıkla ateş açılması anlamında kullanılmaz. Bazı durumlarda sahadaki birliğe destek verilmemesi ya da koruma sağlanmaması da bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu nedenle kavram, askeri planlama ve koordinasyon hatalarıyla da ilişkilidir.

Günümüzde ordular bu tür olayları önlemek için gelişmiş tanıma sistemleri, anlık iletişim ağları ve ortak tatbikatlar kullanıyor. Buna rağmen savaş ortamının doğası gereği hatalar tamamen ortadan kaldırılamıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası