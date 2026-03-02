Ramazan’dan Ramazan’a çıkan Hatay’a özgü küncülü helvasını almak için vatandaşların girdiği kuyrukta sıra uzadıkça uzuyor. Baklavayı bile geride bırakan helvanın kilosu ise 300 TL’den satılıyor.

Gastronomi şehirleri arasında öne çıkan Hatay’da Ramazan ayına özel üretilen ve bölgenin sevilen lezzetlerinden olan 'küncülü helva' büyük beğeni topluyor.

Kilogram fiyatı 300 TL’den satılan helvaya talep çok. Öyle ki iftar öncesinde helva almak isteyen vatandaşların girdiği kuyruk uzadıkça uzuyor.

Sadece Ramazan’da çıkıyor! Ne baklava ne de pide kuyruğu, uzadıkça uzuyor

RAMAZAN'DAN RAMAZAN'A ÇIKIYOR

Yöresel lezzetin üretimine yetişmekte zorlandıklarını ifade eden Şahap Fansa, “Hataylılar olarak geleneğimizi bozmuyoruz, ustalarımıza ve dedelerimize verdiğimiz sözü yaşatıyoruz. Söz verdiğimiz gibi Ramazan'dan Ramazan'a çıkıyoruz” dedi.

Sadece Ramazan’da çıkıyor! Ne baklava ne de pide kuyruğu, uzadıkça uzuyor

“KUYRUK MERDİVENLERE KADAR GEÇİYOR”

“Sabahtan akşama kadar şekerimiz düşüyor, tansiyonumuz çıkıyor. Yemekten sonra az bir şey tüketildiğinde bir süre sonra zaten insanlar hissediyor. Daha rahat ediyor ve kan şekeri ortalanıyor” diye belirten Fansa, şöyle konuştu:

Burada helvanın kuruması lazım, helva sıcak çıkıyor. Bunu kurumadan kıramıyoruz. Kurumasını beklemeyip sabırsızlaşan insanlar var. Oruçtan dolayı, oruç başına vurdu derler ya, ondan dolayı sırada kuyruk yapıyoruz. Beklemeyip kavga çıkaran var. İftara doğru gelirseniz bayağı zorlanırsınız, kuyruk merdivenlere kadar geçiyor. Öncelikle biz bunu elimizden geldiği kadar herkese yedirmek istiyoruz. Burada tezgah üçte başlıyor. Üçten beri ayaktayız. Helvaya devam ediyoruz, yine de yetişmiyor.

Sadece Ramazan’da çıkıyor! Ne baklava ne de pide kuyruğu, uzadıkça uzuyor

3 SAATTE HAZIR

Tahin, şeker, çöven otu ve yörede küncü olarak bilinen susamın karışımıyla ortalama 3 saatlik bir emek sarf edilerek üretilen küncülü helva, Osmanlı döneminden kalan yöresel tatlılardan biri.

Sadece Ramazan’da çıkıyor! Ne baklava ne de pide kuyruğu, uzadıkça uzuyor

Haberle İlgili Daha Fazlası