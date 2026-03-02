ABD'nin İran'a yönelik saldırılarda kullandığı bir F-15 savaş uçağı, sabah saatlerinde Kuveyt üzerinde düşürüldü. Pilot, fırlatma koltuğu kullanarak uçaktan atlayarak kurtarıldı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken de İran da İsrail başta olmak üzere Körfez ülkelerindeki ABD üslerini vurmaya devam ediyor. Bölgede misilleme saldırıları sürerken Kuveyt semalarında ABD'ye ait F-15 savaş uçağı düşürüldü.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde, vurulan uçağın düşüşü ve pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan atlayışı kameraya yansıdı.

Fırlatma koltuğu sayesinde uçaktan atlayarak kurtulan savaş uçağı pilotu, bölgedeki Kuveytliler tarafından bir aracın bagajına konularak bölgeden uzaklaştırıldı.

"DOST ATEŞİ" İDDİASI

Uçağın "dost ateşi" aldığı ve pilotun ise sağ kurtulduğu tahmin edilirken resmi makamlardan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

