DSİ 1389 işçi alımı için noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine ilişkin canlı yayın ekranı ve sonuçların ilan edileceği tarih adayların gündeminde yer alıyor. Çekiliş süreci devam ederken gözler asil ve yedek listelerin yayımlanacağı duyuruya çevrildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen işçi alımı kapsamında yapılan kura çekimiyle birlikte binlerce aday canlı yayın bilgilerini ve sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Kura tamamlandıktan sonra isim listesi kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

DSİ 1389 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

DSİ işçi alımı kura çekimi, 2 Mart 2026 Pazartesi günü DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Süreç şeffaflık ilkesi doğrultusunda kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

Çekilişi takip etmek isteyen adaylar, DSİ 11. Bölge Müdürlüğü’nün sosyal medya platformlarında yer alan canlı yayın bağlantısı üzerinden kura sürecini izleyebiliyor. Ayrıca isteyen adaylar çekilişi belirtilen adreste yerinde takip edebiliyor.

DSİ kura çekimi canlı yayını nereden izlenir? DSİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi

DSİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA

Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminin ardından asil ve yedek adaylara ilişkin listeler DSİ 11. Bölge Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Doğrudan kura yöntemiyle yapılacak alımlarda ilan edilen kadro sayısı kadar asil ve bu sayının dört katı kadar yedek aday belirlenecek.

DSİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ 1389 işçi alımı isim listesi

Doğrudan noter kurası ile atanacak adaylara ait liste ile sınava katılmaya hak kazanan adayların yer aldığı liste 9 Mart 2026 tarihinde yayımlanacak. Adaylar sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek.

DSİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ!

Haberle İlgili Daha Fazlası