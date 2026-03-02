ABD Başkanı Donald Trump, dün The New York Times’a telefonla verdiği röportajda, İsrail ile birlikte İran’a yönelik yürütülen saldırıların seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD’nin operasyonları genişletmesinin “zor olmayacağını” savunan Trump, Pentagon’un, operasyonların devamı için yeterli kuvvet, füze ve mühimmata sahip olduğunu vurguladı. Eğer gerekirse askeri müdahalenin “dört ila beş hafta” daha sürdürülebileceğini ekledi. Öte yandan İran'ı yönetecek "üç çok iyi seçeneği" olduğunu belirten Trump, bu isimleri açıklamadı.

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar 3. gününde devam ederken, ABD Başkanı Trump dün ABD merkezli New York Times'a açıklamalarda bulundu.

"DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA MÜHİMMAT DEPOLADIK"

ABD ordusunun gerektiği durumda İran’a yönelik saldırıları “dört ila beş hafta” daha sürdürebileceğini belirterek, “Bizim hedefimiz dört ila beş hafta” dedi. Çatışmanın mevcut yoğunluğunu korumanın zor olmayacağını ifade eden Trump, “Zor olmayacak. Çok miktarda mühimmatımız var. Biliyorsunuz, dünyanın dört bir yanında, farklı ülkelerde mühimmat depoladık” ifadelerini kullandı. Trump, İran’ın sonunda ABD ve İsrail’in iradesine boyun eğeceğine inandığını belirterek, “Ülke, açıkça söylemek gerekirse, oldukça zayıflatıldı” dedi.

Öte yandan Trump, operasyonların devam etmesi halinde daha fazla Amerikan askerinin hayatını kaybedebileceği konusunda da uyarıda bulundu.

Trumptan İranı kim yönetecek? sorusuna çok konuşulacak cevap: Fırsatları olacak

'İRAN'I KİM YÖNETECEK?' SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN CEVAP

İran’ın gelecekteki yönetimine ilişkin de dikkat çeken ifadelerde bulunan Trump, İran’ı kimin yöneteceği sorusuna, “Üç çok iyi seçeneğim var. Şimdi onları açıklamayacağım. Önce işi bitirelim” cevabını verdi.

"BUNU YAPMAK HALKA KALMIŞ"

İran’da yeni bir hükümetin nasıl şekilleneceğine dair net bir yol haritası sunmayan Trump, diğer yandan İran halkının mevcut yönetimi devirebileceği bir senaryoya işaret etti. “Bunu yapıp yapmayacakları tamamen onlara kalmış” diyen Trump, “Yıllardır bunun hakkında konuşuyorlar, bu yüzden şimdi elbette bir fırsatları olacak” ifadelerini kullandı.

Trumptan İranı kim yönetecek? sorusuna çok konuşulacak cevap: Fırsatları olacak

VENEZUELA OPERASYONUNU HATIRLATTI

İktidar değişimine ilişkin bir örnek olarak Venezuela operasyonunu anımsatan Trump, Maduro’yu hedef alan operasyon sürecine atıfta bulunarak, “Venezuela’da yaptığımız şeyin, bence, mükemmel, kusursuz bir senaryo olduğunu düşünüyorum” dedi. Trump, İranlı üst düzey isimlerden Ali Laricani'nin ülkeyi yönetmesi ihtimaline ilişkin soruya ise cevap vermedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası