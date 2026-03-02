Fatih tekke yönetimindeki Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4'üncü ve son maçında 3 Mart Salı günü RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Grupta oynadığı 3 müsabakada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 6 puan elde eden bordo-mavililer, aynı puanda olduğu rakibi RAMS Başakşehir'in averajla önünde 3'üncü sırada yer alıyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında RAMS Başakşehir'i 4-3 yenmişti.

2 EKSİK VAR

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Edin Visca ve Tim Jabol-Folcarelli, RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

