Türkiye Kupası: Trabzonspor, Başakşehir'e konuk oluyor
Fatih tekke yönetimindeki Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4'üncü ve son maçında 3 Mart Salı günü RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.
Spor 9 saat önce
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 Mart Salı günü Başakşehir'e konuk olacak.
- Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.
- Trabzonspor grupta 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan elde etti.
- Bordo-mavililer, aynı puandaki rakibi RAMS Başakşehir'in averajla önünde 3'üncü sırada yer alıyor.
- Sakatlıkları bulunan Edin Visca ve Tim Jabol-Folcarelli forma giyemeyecek.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
Grupta oynadığı 3 müsabakada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 6 puan elde eden bordo-mavililer, aynı puanda olduğu rakibi RAMS Başakşehir'in averajla önünde 3'üncü sırada yer alıyor.
2 EKSİK VAR
Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Edin Visca ve Tim Jabol-Folcarelli, RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.
