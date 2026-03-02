İstanbul'da mide küçültme ameliyatı olan Semanur Aydın'ın hayatını kaybetmesine ilişkin, doktorluktan menedildiği halde ameliyat yaptığı anlaşılan Erol Vural'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada tutuklu 5 sanık tahliye edildi.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 3'ü tutuklu 5 sanık ile müştekiler ve avukatları katıldı. Tutuklu 2 sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Duruşmada söz verilen maktul Semanur Aydın'ın eşi müşteki Ali Aydın, şikayetinden vazgeçtiğini söyledi.

Maktulün babası müşteki Doğan Yelboy ise olayın üzerinden 1,5 yıl geçtiğini ve bir şey hatırlamadığını belirterek, sanıklardan sadece Erol Vural'ı kızını ameliyat eden doktor olduğu için tanıdığını anlattı.

"1,5 SAAT MÜDAHALE ETTİK"

Duruşmada tanık olarak dinlenen anestezi teknikeri Esranur Baltacı, Bağcılar Şafak Hastanesi'nde 3,5 yıl çalıştığını aktararak, "Maktulün ameliyat edildiği gün hastanede değildim. Vefat ettiği gün hastanedeydim. Hastaneye kendi aracıyla gelen maktule 1,5 saat müdahale ettik. Müdahale sırasında sanık Erol Vural da yanımızdaydı." dedi.

Baltacı, Vural'ın hastanede birden fazla ameliyat yaptığını aktararak, hastaların sanık Şaban Coşkun adına kaydedildiğini, ameliyatları ise Erol Vural'ın gerçekleştirdiğini kaydetti.

Tutuklu sanık Erol Vural ise iddiaların asılsız olduğunu ve ölüme neden olan olayın kendisinden kaynaklanmadığını savunarak, tahliye talebinde bulundu.

5 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Diğer tutuklu sanıklar da olayla alakaları olmadığını belirterek, tahliyelerini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Semiha Yavuz, Cem Türker Öztürk, Mustafa Kazan, Şaban Coşkun ve Erol Vural'ın adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Oy çokluğuyla tahliye edilen tutuklu sanık Erol Vural'ın serbest bırakılmasına, üye hakim karşı oy kullandı.

Hakim, Vural'ın üzerine atılı suçun niteliği ve katalog suçlardan olması, meslekten men cezasının bulunmasına rağmen maktulün ameliyatına katıldığına dair konuşma içerikleri ve hesap hareketlerinin bulunması göz önüne alındığında, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğunu, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını belirterek, tahliye kararına katılmadı.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, savcılıkça yürütülen "Yenidoğan çetesi" soruşturmasında yer alan şüphelilerin telefonlarının dinlendiği belirtilerek, bu kapsamda açılan davada yargılanan Semiha Yavuz ve Mustafa Kazan'ın telefon görüşmelerinden, doktorluktan yasaklı olan sanık Erol Vural'ın Bağcılar Şafak Hastanesi'nde mide küçültme ameliyatları yaptığının anlaşıldığı kaydediliyor.

Telefon görüşme içeriklerinde, sanık Mustafa Kazan'ın sanık Vural'ın yapacağı ameliyata başka bir doktorun kaşesi ve imzasını kullanarak sahtecilik yaptığına yönelik görüşmelerin yer aldığı belirtilen iddianamede, İstanbul 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunun kararına göre, maktul Semanur Aydın'ın ölüm sebebinin mide küçültme ameliyatı ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana geldiği aktarılıyor.

İddianamede, maktul Aydın'ın İstanbul Özel Bağcılar Şafak Hastanesi'nde mide küçültme ameliyatı sonrası 28 Aralık 2023'te vefat etmesinde, ameliyatı yaptığı iddia edilen sanık Vural'ın, İstanbul Özel Bağcılar Şafak Hastanesi ve yetkililerinin, uygulanan tıbbi müdahaleler ve sonrasındaki takip süreçlerinde ihmali, kusuru ve tedbirsizliği bulunduğu ifade ediliyor.

Sanık Vural'ın, zayıflama ameliyatı yaptığı 2 hastanın ölümüne, ihmal ve tedavideki kusuru nedeniyle sebep olduğu gerekçesiyle hekimlikten yasaklı olduğu belirtilen iddianamede, hastane yönetiminde bulunan Refik Arslan, Cem Türker Öztürk, Semiha Yavuz, Mustafa Kazan ve Orhan Gündemer'in hastanenin gelirlerini artırmak, maddi çıkar elde etmek amacıyla daha önceden 2 kişinin ölümüne sebep olan ve hekimlik mesleğini yapmaktan yasaklı bulunan Erol Vural'ın ameliyat yapmasına ortam sağladıkları aktarılıyor.

Sanık doktor Şaban Coşkun'un ise Erol Vural tarafından yapılan ameliyatları kendisi yapmış gibi göstererek aslında ameliyata girmediğinin tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, sanıklar Erol Vural, Cem Türker Öztürk, Mustafa Kazan, Orhan Gündemer, Refik Arslan, Semiha Yavuz ve Şaban Coşkun hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "ruhsatsız veya yetkisiz olarak sağlık hizmeti verme veya verdirme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 18 yıl 6 aydan 33'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

