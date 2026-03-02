Kaydet

Zonguldak-Ankara kara yolunda sabah saatlerinde buzlanma nedeniyle meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Tır, işçi servisi, minibüs ve otomobillerin dahil olduğu toplam 8 aracın karıştığı kazalar sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, ekiplerin buzlanan yoldaki çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

