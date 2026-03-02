ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan savaşın ardından akaryakıta ilk zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın fiyatı artacak. Uzmanlar asıl zammın önümüzdeki günlerde benzin ve motorinde gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti.

Orta Doğu’daki artan bölgesel gerilimler petrol fiyatlarını yükseltti. Brent petrolün varil fiyatı 82 dolarla 14 ayın en yüksek seviyesine çıktıktan sonra 78 dolar seviyesinde dengelendi. Bu gelişmenin Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yansıması beklenirken, ilk zam haberi de geldi.

OTOGAZA 65 KURUŞ ZAM

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatı 65 kuruş artacak. Zammın ardından otogazın litresi İstanbul'da 31 lira seviyesine çıkacak.

UZMANLARDAN BENZİN VE MOTORİN UYARISI

Uzmanlar, uluslararası petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle asıl büyük artışın önümüzdeki günlerde benzin ve motorin fiyatlarında gerçekleşmesinin beklendiğini belirtiyor.

2 MART GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 58.34 60.39 30.29 İstanbul Anadolu 58.18 60.23 29.69 Ankara 59.28 61.49 30.17 İzmir 59.56 61.76 30.09

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

