Mart ayı kira artış oranı için geri sayım başladı. Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin yakından takip ettiği yeni zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verileriyle netleşecek. Peki, kira artışı zam oranı ne zaman açıklanacak?

Kira sözleşmesini bu ay yenileyecek olanlar, uygulanacak artış oranını belirleyecek TEFE-TÜFE ortalamasının ilan edileceği tarihi bekliyor. Enflasyon verileriyle birlikte mart ayında konut kiralarına yapılabilecek azami zam oranı da kesinleşmiş olacak.



Enflasyon, piyasada seçilmiş mal ve hizmetlerin ortalama fiyatlarının dönemsel değişimini gösteren fiyat endeksleri ile hesaplanmaktadır.

Mart 2026 kira artış oranı için gözler TÜİK’te! Kira zam oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

KİRA ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Mart ayında uygulanacak kira artış oranının açıklanacağı tarih netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımlayacağı şubat ayı enflasyon verileriyle birlikte yeni kira zam oranı da belli olacak. TÜİK, 2026 yılı Şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00’da duyuracak.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Şubat 2026’da uygulanacak kira artış oranı da yüzde 33,98 olarak belirlendi.

Evini kiraya verenler, kirada oturanlar, memur ve memur emeklileri, SGK, Bağ-Kur emeklilerini enflasyon verisi yakından ilgilendiriyor. Yapılacak zamlar enflasyon verisine göre belirleniyor.

ÜLKELER İÇİN ENFLASYON NEDEN ÖNEMLİ?

Fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlayan temel faktörlerden biridir. Fiyat istikrarı, bireylere ve firmalara tüketim, tasarruf ve yatırım kararlarında ve uzun vadeli planlar yapmalarında dikkate almaya gerek duymadıkları ölçüde düşük bir enflasyon oranını ifade eder. Yüksek enflasyon, bireylerin satın alma gücünü azaltarak geçim sıkıntısına ve hayat kalitesinin düşmesine yol açmaktadır. Enflasyon oranı, fiyat istikrarını sağlamak için politika uygulayıcılarına yol göstermektedir.

