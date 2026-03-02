ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ve İran'ın misilleme olarak Orta Doğu'daki ABD üslerini ve İsrail'i vurması sonrası bölgedeki hava trafiği felç oldu. Daha öncesinde 2 Mart'a kadar iptal edilen hatlarla ilgili yeni güncelleme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e olan uçak seferlerinin 6 Mart'a kadar iptal edildiğini duyurdu. Bakan Uraloğlu ayrıca Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne planlanan tüm uçuşların ise 3 Mart'a kadar iptal edildiğini açıkladı.

