Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran-İsrail ve ABD savaşının 3. gününde Türkiye ekonomisiyle ilgili açıklama yaptı. Ekonominin dışsal etkilere karşı dirençli olduğunu belirten Yılmaz, "Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda." dedi.

ABD ve İsrail'in İran'ı vurması ve İran'ın da karşılık vermesiyle Orta Doğu'da tansiyon yükseldi. Jeopolitik riskler tavan yaparken piyasalarda da savaş çanları çalmaya başladı. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla petrol fiyatları 14 ayın zirvesini görürken, altın için haftaya yükselişle başladı. Savaşın Türkiye ekonomisine yansımaları merak edilirken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"EKONOMİMİZ DIŞSAL ETKİYE KARŞI DİRENÇLİ"

Türkiye'nin makroekonomik temellerinin sağlam olduğunu belirten Yılmaz, "Ekonomimiz bundan önce de yaşanan bir çok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti." dedi.

"TEDBİRLER ALINMIŞ DURUMDA"

Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: "Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda. Gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecektir."

