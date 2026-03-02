Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, sahasında San Antonio Spurs'ü 114-89 yenerek, rakibinin 11 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Mikal Bridges 25, Jalen Brunson 24 sayıyla Knicks'e liderlik etti. Karl-Anthony Towns 12 sayı, 14 ribaunt, Josh Hart 10 sayı, 10 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Mikal Bridges

'Bir ay içinde en az 10 maç oynayıp tamamını kazanan ve her maçta en az 110 sayı atan NBA tarihindeki ilk takım' olan Spurs, mart ayına mağlubiyetle başladı.

Spurs'te Victor Wembanyama 25 sayı, 13 ribaunt ve 4 blokluk performans sergilerken, Devin Vassell 18, Stephon Castle 13 sayı kaydetti.

LAKERS, KINGS'İ FARKLI YENDİ

Los Angeles Lakers, sahasında Sacramento Kings'i 128-104 mağlup etti.

Lakers'ta Luka Doncic 28 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, LeBron James 24 sayı, 5 asistle takıma liderlik etti. Austin Reaves ve Deandre Ayton 12'şer sayı kaydetti. Kings'te ise Nique Clifford 26 sayı, 7 ribaunt, Maxime Raynaud 16 sayı, 13 ribaunt, Russell Westbrook 14 sayı üretti.

Luka Doncic

