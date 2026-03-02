İhlas Haber Ajansı • Batman
Batman’da sahurda dehşet! Tartıştığı babasını öldürdü
Batman’da sahur vaktinde babası ile tartışan 18 yaşındaki genç kız, tabancayla babasını vurdu. Hastaneye kaldırılan adam, hayatını kaybetti.

Batman'da sahur vaktinde, 18 yaşındaki bir kız tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü.
- Batman Sağlık Mahallesi'nde sahurda aile içi bir olay meydana geldi.
- 18 yaşındaki M.D., tartıştığı babası Ramazan D.'yi tabancayla vurdu.
- Baba Ramazan D. olay yerinde hayatını kaybetti.
- Cansız bedeni otopsi işlemleri için hastaneye kaldırıldı.
Batman’da Sağlık Mahallesi'nde sahur vaktinde korkunç bir olay meydana geldi. 18 yaşındaki M.D. ile babası Ramazan D. (45) arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü.
TABANCAYLA VURDU
18 yaşındaki genç kız, evde bulunan tabancayla babasına ateş ederek yaraladı. Silah sesini duyan komşular, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Kızı tarafından vurulan babanın hayatını kaybettiği belirlenirken, cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
