Batman’da sahur vaktinde babası ile tartışan 18 yaşındaki genç kız, tabancayla babasını vurdu. Hastaneye kaldırılan adam, hayatını kaybetti.

Batman’da Sağlık Mahallesi'nde sahur vaktinde korkunç bir olay meydana geldi. 18 yaşındaki M.D. ile babası Ramazan D. (45) arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

Batman’da sahurda dehşet! Tartıştığı babasını öldürdü

TABANCAYLA VURDU

18 yaşındaki genç kız, evde bulunan tabancayla babasına ateş ederek yaraladı. Silah sesini duyan komşular, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Batman’da sahurda dehşet! Tartıştığı babasını öldürdü

HAYATINI KAYBETTİ

Kızı tarafından vurulan babanın hayatını kaybettiği belirlenirken, cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Batman’da sahurda dehşet! Tartıştığı babasını öldürdü

Haberle İlgili Daha Fazlası