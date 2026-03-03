TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programının 3 Mart tarihli yayınında sunucu Ece Erken’in yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Ece Erken'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama sonrası programda neden olmadığı belli oldu.

Gel Konuşalım izleyicileri, 3 Mart 2026 TV8 yayın akışında Ece Erken’i göremeyince “Ece Erken neden yok?” sorusunu araştırmaya başladı. Programın sunucusundan konuyla ilgili açıklama geldi.

ECE ERKEN NEDEN YOK?

Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık sorunları nedeniyle yayında olamayacağını duyurdu. Erken, son yayında da anlaşılacağı üzere ciddi şekilde rahatsız olduğunu, serum tedavisi aldığını ancak ses kısıklığı ve halsizlik şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Gel Konuşalım Ece Erken neden yok? Sosyal medya hesabından açıkladı

3 MART GEL KONUŞALIM ECE ERKEN PROGRAMDAN AYRILDI MI?

3 Mart 2026 Salı günü Gel Konuşalım sunucularından Ece Erken'in programda yer almaması soru işaretlerine neden oldu. İzleyiciler, programdan ayrılıp ayrılmadığını merak ederken konuya ilişkin açıklama geldi. Sunucu, sağlık durumu nedeniyle bugünkü yayında yer alamadığını açıkladı.

Gel Konuşalım Ece Erken neden yok? Sosyal medya hesabından açıkladı

GEL KONUŞALIM SUNUCULARI KİM?

Gel Konuşalım programını Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı sunuyor. Survivor 2026'nın başlamasıyla birlikte Hakan Hatipoğlu'da sunucular arasına katıldı.

ECE ERKEN KİMDİR?

Ece Erken, 1 Mayıs 1978 doğumlu Türk sunucu ve oyuncu. Sunuculuk kariyerine 12 yaşında başlayarak çeşitli radyo ve televizyon kanallarında çalıştı. En bilinen programları arasında Show TV'de yaptığı "Klip" serileri ve ATV'de sunduğu "Mavi Şeker" ve "Enbeyaz Geceler" bulunuyor. Ayrıca, "Nilgün" ve "Lise Defteri" gibi dizilerde oyunculuk yaptı. Erken'in ilk evliliğinden Eymen isimli bir oğlu bulunuyor. 2021'de Beşiktaş JK eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlenmiş ancak Mahmutyazıcıoğlu 2022'de bir silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

İLGİLİ HABERLER MAGAZİN Yeraltı dizisinde Necati Şaşmaz sürprizi! Herkes bunu konuşuyor

Haberle İlgili Daha Fazlası