NOW TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisi, son günlerde hem reyting performansı hem de kulislerde dolaşan iddialarla adından sıkça söz ettiriyor. Yayın hayatına hızlı bir giriş yapan yapım, diziyle ilgili son olarak çok konuşulan bir iddia gündeme geldi.

Yeraltı dizisinde Necati Şaşmaz sürprizi! Herkes bunu konuşuyor

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan gibi dikkat çeken isimleri bir araya getiren yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyiciden tam not aldı. İlk bölümünden itibaren sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandıran “Yeraltı”, özellikle aksiyon ve dram sahneleriyle konuşuluyor.

YERALTINA KONUK OYUNCU OLARAK MI GELİYOR?

Diziyle ilgili son günlerde ortaya atılan bir iddia ise dikkat çekti. Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz’ın yeniden ekranlara dönebileceği öne sürüldü. İddialara göre Şaşmaz, “Yeraltı” dizisinde konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkabilir.

SEYİRCİLERİN GÖZÜ AÇIKLAMADA

Henüz yapımcı ekipten ya da kanaldan resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak söz konusu iddia, kısa sürede sosyal medyada ilgi çekti. Dizinin takipçileri, böyle bir durumun diziye büyük bir ivme kazandıracağını belirtti.

Resmi bir doğrulama gelmemiş olsa da kulislerde konuşulan bu sürpriz iddia “Yeraltı” dizisine yönelik merakı daha da arttırdı.

