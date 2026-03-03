Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Verilere göre enflasyon aylık bazda %2,96 artış gösterirken, yıllık enflasyon %31,53 seviyesine yükseldi.

Verilere göre, Şubat 2026'da enflasyon bir önceki aya göre %2,96 artış gösterdi. Yıllık bazda tüketici fiyatlarındaki artış %31,53 olarak kayıtlara geçerken, on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı %33,39 olarak gerçekleşti.

Yıllık enflasyon oranları

TÜFE Değişim Oranları (%), Şubat 2026

Değişim Türü Şubat 2026 Şubat 2025 Şubat 2024 Bir önceki aya göre değişim oranı 2,96 2,27 4,53 Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı 7,95 7,42 11,54 Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 31,53 39,05 67,07 On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı 33,39 53,83 55,91

GIDA VE KONUT FİYATLARI ÖNE ÇIKTI

Yıllık bazda artışların sürdüğü görülürken, gıda harcamalarındaki yükselişin genel endeks üzerindeki baskısı dikkat çekti.

Şubat ayının en hareketli grubu gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Bu grupta fiyatlar bir önceki aya göre %6,89 artış gösterdi. Gıda sektörü, tek başına aylık genel enflasyona 1,71 yüzde puan katkı yaparak, Şubat ayı fiyat artışlarının ana sürükleyicisi konumuna yerleşti. Yıllık bazda bakıldığında ise mutfaktaki artış oranı %36,44 olarak kayıtlara geçti.

TÜFE ana harcama gruplarının yıllık değişim oranları ve genel endeks değişimine katkıları - Şubat 2026

KONUT VE ULAŞTIRMADA YILLIK ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubu incelendiğinde, yıllık en sert yükselişin %42,33 ile konut, su, elektrik ve gaz grubunda yaşandığı görüldü. Bu grubu %36,44 ile gıda ve %28,86 ile ulaştırma takip etti.

Konut grubundaki artışın genel endeksteki yıllık değişime katkısı 6,24 yüzde puan olurken, ulaştırmadaki fiyat hareketliliği genel rakama 4,63 yüzde puan ekledi.

TÜFE ana harcama gruplarının aylık değişim oranları ve genel endeks değişimine katkıları - Şubat 2026

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA GÖRÜNÜM: %29,91

Enerji, işlenmemiş gıda ürünleri, alkollü içkiler, tütün ve altın gibi kalemlerin dışarıda tutulduğu Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B), Şubat ayında yıllık %29,91 artış gösterdi. Çekirdek enflasyon olarak da adlandırılan bu göstergedeki aylık artış ise %2,16 seviyesinde gerçekleşti. Bu veri, genel enflasyona kıyasla fiyat baskısının bu kalemlerde bir miktar daha sınırlı kaldığını ortaya koydu.

142 ÜRÜN GRUBUNDA FİYAT ARTIŞI YAŞANDI

Endeks kapsamında değerlendirilen 174 alt sınıfın büyük çoğunluğunda yükseliş izlendi. Şubat ayı itibarıyla, 142 alt sınıfın endeksinde artış, 27 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşti. 5 alt sınıfın endeksinde ise herhangi bir değişim yaşanmadı.

ENFLASYON ÖNCESİ BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri öncesinde 33 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketinde, şubat ayında aylık enflasyonun ortalama yüzde 2,87 artması öngörülmüştü. Beklentiler yüzde 2,30 ile yüzde 3,39 aralığında şekillenmişti.

Anket ortalamasına göre, ocak ayında yüzde 30,65 olan yıllık enflasyonun şubatta yüzde 31,42 seviyesine yükselmesi bekleniyordu. Ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 24,16 olarak hesaplanmıştı.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İL DEĞERLENDİRME

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de X hesabından şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şubatta aylık enflasyon yüzde 2,96 gerçekleşti. Gıda fiyatlarının uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artması, yıllık enflasyonda geçici bir yükselişe neden oldu. Temel mal enflasyonu yüzde 16,6’ya geriledi. Katılığın yüksek olduğu hizmet enflasyonu ise son 47 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 40’ın altına indi. Bu görünüm enflasyonda aşağı yönlü eğilimin sürdüğüne işaret ediyor. Son iki ayda gıda fiyatlarında görülen yüksek artışların, önümüzdeki dönemde hava şartlarına bağlı olarak telafi edilmesini bekliyoruz. Diğer taraftan, jeopolitik gelişmeler kaynaklı artan petrol fiyatlarının enflasyon etkisini sınırlandırmak üzere çalışıyoruz. Dezenflasyon sürecinin devamı için tüm politika araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanıyoruz."

