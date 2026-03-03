Türkiye İstatistik Kurumu’nun Şubat enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte milyonlarca kiracı ve ev sahibinin beklediği Mart kira artış oranı da belli oldu. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı yüzde 33,39 olarak belirlendi.

Milyonlarca ev, iş yeri sahibi ve kiracının beklediği Mart ayı kira zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla belli oldu. Martta ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 33,39 olarak belirlendi.

Mart 2026 kira zammı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışları

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 31,53

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda %2,96 artış gösterirken, yıllık enflasyon %31,53 seviyesine yükseldi.

TÜİK verilerine göre şubatta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 33,39, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,6 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 2,96, Yİ-ÜFE yüzde 2,43 artış gösterdi.

TÜFE, şubatta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,95, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,53 yükseldi. Yİ-ÜFE'de Aralık 2025'e göre yüzde 5,16, geçen yılın şubat ayına kıyasla yüzde 27,56 artış oldu.

KİRA ARTIŞ ORANI: YÜZDE 33,39

Şubat enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Mart 2026’da ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı yüzde 33,39 olarak belirlendi. Geçtiğimiz ay ise bu zam oranı yüzde 33,98 olmuştu.

Kiraya göre fiyat artışları

Mevcut Kira (TL) Artış Tutarı (TL) Yeni Kira (TL) 20.000 6.678 26.678 30.000 10.017 40.017 40.000 13.356 53.356 50.000 16.695 66.695 60.000 20.034 80.034 70.000 23.373 93.373 80.000 26.712 106.712 90.000 30.051 120.051 100.000 33.390 133.390

KİRA ZAMMI HANGİ VERİYE GÖRE YAPILIYOR?

Konut kiralarındaki zam oranı, artışın yapılacağı aydan bir önceki ayda TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE oranına göre hesaplanır. Örneğin zam ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.

İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır.

