Mart 2026 kira artış oranı belli oldu. Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin yakından takip ettiği yeni zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileriyle ortaya çıktı. Peki, Mart 2026 kira artış oranı ne kadar oldu?

Kira sözleşmesini bu ay yenileyecek olanlar, uygulanacak artış oranını belirleyecek TEFE-TÜFE ortalamasının ilan edilmesini bekliyordu. Beklenen açıklama 3 Mart Salı günü TÜİK'den geldi. Enflasyon verileriyle birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak zam oranı da netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE şubatta yüzde 2,96 artarken, yıllık artış yüzde 31,53 oldu.

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?

TÜİK’in açıkladığı şubat ayı enflasyonuyla birlikte, şubat ayında ev ve iş yerlerinin uygulayabileceği kira artış oranı da belli oldu.

TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında mart ayında kira artış oranı 33,39 olarak belirlendi.

GEÇTİĞİMİZ AY NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz ay kira zam oranı yüzde 33,98 olarak belirlenmişti. Bu oran, şubat ayı boyunca konut ve işyeri kiralarında üst sınır olarak uygulandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) 12 aylık ortalamalar verisine göre belirlenmektedir. Ev sahibi, yasal olarak bu 12 aylık ortalama TÜFE oranının üzerinde bir zam talep edemez.

KİRA GETİRİSİ EN YÜKSEK İLLER

Yıllık kira getirisi, konut yatırımcısı için önemli kriterlerden biri olarak öne çıkıyor.

2025 yılında Türkiye’de, satış fiyatına göre kira getirisi en yüksek ölçülen iller, ortalama konut kiraları ve yıllık kira getirileri şöyle gerçekleşti:

-Muş: 11.087 TL (%8,91)

-Ankara: 28.261 TL (%8,49)

-Kırıkkale: 17.824 TL (%8,48)

-Karaman: 15.680 TL (%8,19)

-Tekirdağ: 19.685 TL (%8,17)

-Artvin: 21.707 TL (%7,92)

-Kars: 12.419 TL (%7,92)

-Şanlıurfa: 15.447 TL (%7,91)

-Kilis: 9.990 TL (%7,83)

-Bilecik: 18.282 TL (%7,65)





