Türkiye’de daire nitelikli konutların ortalama kira tutarı, aralık ayı itibarıyla 24 bin 101 TL olarak gerçekleşti. Endeksa verilerine göre geçen yıl kiralar %27,42 oranında arttı. Satış fiyatına göre kira getirisi en yüksek ve en düşük ölçülen şehirler de belli oldu. Getirisi yüksek ilk 10 şehir arasında İstanbul yer almazken, 3 büyükşehir öne çıktı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Yıllık kira getirisi, konut yatırımcısı için önemli kriterlerden biri olarak öne çıkıyor. Yatırım amaçlı alınan konutlarda değer artışları “potansiyel getiri” olarak biliniyor. Kira geliri ise “harcanabilir kazanç” olarak yatırımcısına fayda sağlıyor.

2025 yılı geride kalırken, Türkiye’de ülke genelinde daire nitelikli konutların ortalama kira tutarı, aralık ayı itibarıyla 24 bin 101 TL olarak gerçekleşti. Endeksa verilerine göre geçen yıl kiralarda %27,42 oranında artış gerçekleşti.

Bu veriler, devam eden sözleşmelerin dışında, ilanlarda yer alan ve boş olarak ilk defa pazara çıkan konutların kira bedellerini ölçüyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Ankara kulislerinde en düşük emekli maaşı zammı! Asgari ücret formülü masada

KİRA GETİRİSİ EN YÜKSEK İLLER

2025 yılında Türkiye’de, satış fiyatına göre kira getirisi en yüksek ölçülen iller, ortalama konut kiraları ve yıllık kira getirileri şöyle gerçekleşti:

-Muş: 11.087 TL (%8,91)

-Ankara: 28.261 TL (%8,49)

-Kırıkkale: 17.824 TL (%8,48)

-Karaman: 15.680 TL (%8,19)

-Tekirdağ: 19.685 TL (%8,17)

-Artvin: 21.707 TL (%7,92)

-Kars: 12.419 TL (%7,92)

-Şanlıurfa: 15.447 TL (%7,91)

-Kilis: 9.990 TL (%7,83)

-Bilecik: 18.282 TL (%7,65)

Kira getirisi en yüksek iller! 2025’te İstanbul listede yok

KİRA GETİRİSİ EN DÜŞÜK İLLER

Endeksa verilerine göre kira getirisi en düşük ölçülen iller, ortalama kiraları ve yıllık kira getirileri ise şu şekilde sıralandı:

-Elâzığ: 14.072 TL (%5,22)

-Bayburt: 13.004 TL (%5,58)

-Kastamonu: 15.580 TL (%5,73)

-Trabzon: 19.340 TL (%5,94)

-Erzurum: 16.937 TL (%5,96)

-Isparta: 17.595 TL (%5,96)

-Rize: 20.957 TL (%5,99)

-Kırşehir: 15.272 TL (%6,05)

-Gümüşhane: 16.449 TL (%6,07)

-Çankırı: 17.278 TL (%6,08)

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Altında kâr satışları! Gram fiyatında yön aşağı döndü

İSTANBUL İLK 10’DA YOK!

2025 yılında İstanbul’da ortalama yıllık kira getirisi %7,24 olarak hesaplandı. İstanbul, bu oran ile en fazla getiri sunan ilk 10 il arasında yer almadı.

İlk 10’da Ankara, Tekirdağ ve Şanlıurfa illeri, “büyükşehir” statüsündeki 3 lokasyon olarak öne çıktı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Kamu işçisine verilecek ikramiyenin tarihleri belli oldu

KONUT YATIRIMCISINA UYARILAR

Gayrimenkul sektörünün temsilcileri, yatırım amaçlı konutlarda kira getirisi kadar değer artışlarına da bakılması gerektiğini belirterek, “Bazı illerde kira getirisi düşük görünse de konutun fiyat artışı yüksek oranda gerçekleşmiş olabilir. Aynı şekilde kira getirisi yüksek görünen illerde, fiyat artışları daha düşük seviyede kalmış olabilir. Yatırım amaçlı konutlarda buna da dikkat edilmeli” diye konuşuyor.

KİRA GETİRİSİ NASIL HESAPLANIR?

Bir konutun satış fiyatının aylık kira tutarına bölünmesi sonucunda, o konuta yapılan yatırımını kaç aylık sürede geri döneceği ortaya çıkıyor. Bu sürenin de (yıllık getiri hesaplaması için) 12 aya bölünmesi ile, söz konusu mülkün yıllık brüt kira getirisi hesaplanabiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası