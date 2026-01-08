Kamu işçisinin merakla beklediği tarihler netleşti. Kamu işçilerine bu yıl ilave tediyenin yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 16 Mart'ta verilecek.

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2026 yılında verilecek ilave tediyenin sürelerinin belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İLAVE TEDİYENİN ÖDEME TARİHLERİ

Buna göre bu kapsamdaki kamu işçilerine 2026 yılında yapılacak ilave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, diğer yarısı 16 Mart'ta ödenecek.

Kamu işçisine verilecek ikramiyenin tarihleri belli oldu

YER ALTI İŞLERİNDE ÇALIŞANLAR...

Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2026'da ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık'ta verilecek.

TEDİYE NEDİR?

Tediye, kamu kurumlarında belirli dönemlerde yapılan ödeme olarak bilinmektedir. Bu ödemeler kişilerin kıdemine bağlı değişkenlik göstermektedir. Her yıl ödeme yapılacak zaman aralığı da değişmektedir. Bu nedenle insanlar her yıl düzenli olarak tediye ödeme zamanını takip etmektedir.

