Avrupa ülkesi Polonya, Bayraktar TB2’lerle NATO’nun güney kanadı için devriyeye çıktı.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı (Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych), sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye’de yürütülen NATO göreviyle ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı.

RSZ Operasyonel Komutanlığı, "PKWTurcja NATO'nun güney kanadını koruyor" mesajını paylaştı.

Açıklamada, Polonya Askeri Kontingenti Türkiye’nin, Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını kullanarak NATO’nun TAMT yani "Türkiye için Özel Güvence Tedbirleri" misyonu kapsamında görevlerini sürdürdüğü ifadelerine yer verildi.

Avrupa ülkesi Bayraktar TB2’lerle devriyeye çıktı! "NATO'nun güney kanadını koruyacağız"

DOĞU AKDENİZ VE KARADENİZ’DE GECE GÜNDÜZ DEVRİYE

Paylaşımda ekiplerin gündüz ve gece Doğu Akdeniz ile Karadeniz üzerinde devriye ve keşif uçuşları gerçekleştirdiği bilgisi yer aldı. Uçuşlarla bölgedeki durumun izlendiği ve potansiyel tehditlerin tespit edildiği kaydedildi.

Her kalkış öncesinde teknik destek ve servis sürecinin devreye girdiği belirtilirken, teknisyen ve mekanik ekiplerin hava aracını ayrıntılı şekilde analiz ederek uçuşa hazır hale getirdiği aktarıldı.

"Operatör ve makine tek başına yeterli değil" denilerek koordineli çalışmanın altı çizildi.

Polonyalı askerlerin Türkiye’deki varlığının, müttefik dayanışmasının bir göstergesi olduğu ifade edilirken, bu adımın NATO için stratejik öneme sahip bölgede güvenliği güçlendirdiğine değinildi.

POLONYA’NIN BAYRAKTAR TB2 SÜRECİ

Polonya ile 24 adet, 4 set Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı tedariki için 24 Mayıs 2021’de sözleşme imzalandı. Böylece Polonya, NATO içinde Bayraktar TB2 kullanan ilk ülke oldu.

İlk teslimatlar Ekim 2022’de gerçekleşti. Teslim edilen sistemlerle birlikte Polonya Ordusu uçuşlara başladı.

Polonya Hava Kuvvetleri 15 Şubat 2023’te yaptığı açıklamada, "Polonyalı pilot operatörler bugün Mirosławiec’te Bayraktar TB2’lerin ilk kontrol uçuşlarını gerçekleştirdi. Uçaklar 2022’den bu yana Polonya Hava Kuvvetleri envanterinde yer alıyor ve hem gözetleme, keşif hem de muharebe görevlerinde kullanılacak." ifadelerine yer verdi.

OSPREY 30’UN DİKKAT ÇEKEN KABİLİYETLERİ

Leonardo tarafından geliştirilen Osprey 30 radar sistemi, X bandında çalışan çok modlu bir AESA radar olarak biliniyor. Sistem sabit ya da hareketli konfigürasyonlarda görev yapabiliyor.

Hava, kara ve deniz hedeflerine karşı farklı modlarda çalışabilen radarın, deniz hedeflerine karşı 200 deniz mili yani yaklaşık 370 kilometre azami menzile sahip olduğu bilgisi paylaşıldı. Sistem 256 adet GaAs T/R modülü içeriyor.

LRU yani Line Replaceable Unit yapısıyla donatılan Osprey 30’da arıza durumunda parça değişimi kolaylıkla yapılabiliyor. Radarın halihazırda AW101 ve AHRLAC platformlarına entegre edildiği biliniyor.

