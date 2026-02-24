Galatasaray'ın Konya deplasmanından puansız ayrıldığı Süper Lig'in 23'üncü haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe, uzatma bölümünde öne geçmesine karşın skoru koruyamadı. Yorumculuk yapan eski milli futbolcu, Kadıköy'de 1-1 sona eren karşılaşmayı ve Süper Lig'in zirvesindeki iki puanlık farkı değerlendirdi.

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Sarı-lacivertliler, 90+10'da yediği golle 1-1 berabere kalarak, Galatasaray ile puanını eşitleme şansını kaybetti. Rıdvan Dilmen, son 11 haftaya liderin 2 puan gerisinde giren sarı-lacivertli camiada büyük üzüntü yaşanmasına neden olan müsabakayı yorumladı.

Fenerbhaçeli futbolcular, Kasımpaşa maçı sonrası büyük üzüntü yaşadı.

"ARTIK MAÇLAR GOL YEMEME ÜZERİNE"

Sports Digitale canlı yayınında konuşan Dilmen, "Futbol böyle bir oyun, tek atakta 3 tane stoper sahadayken gol yiyebiliyorsunuz. İkinci yarı 83 kere top Kasımpaşa'nın ayağına değmiş ve kazanamıyorsunuz. Olayın duygusal yönüne bakalım bir de; perşembe günü travmatik bir oyun ve skor. Ardından Konyaspor-Galatasaray maçında gelen skor. Taraftar 'İşte coşku, fırsat' dedi. Öyle bir lig oynuyoruz ki kaliteyi çok tartışırım ama maçlar artık gol yememe üzerine oluyor. Her puan değerli diyor takımlar. Kasımpaşa 0-0 için çabalayan bir takımdı. Fenerbahçe golü bulduktan sonra gömüldü. Guendouzi hayatı boyunca arkasında kendi takım arkadaşları varken oynuyordu. Futbol basittir, topa gideceksin. Bir anlık dalgınlık. Guendouzi gibi bir oyuncudan beklemezsin" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dİlmen

"YILLARDIR ŞAMPİYON OLAMAMA HALİNİN SONUCU"

Kasımpaşa'nın golüne değinen eski futbolcu, "Golü 65'te atsan böyle yakalanmayabilirsin. Tehdit görerek oynadığın 45 ile 90+5 arasında sıfır tehdit gördün. 'Karambole birisi vurur' diyoruz, aynen de öyle oldu. Rakip değil Kasımpaşa, değil 10 kişi olsa farketmeyecek. Bitse diye bekliyorsun. Bunlar hep yıllardır Fenerbahçe'nin şampiyon olamama halinin sonuçları" sözlerini sarf etti.

"KANTE İLE İLGİLİ YANLIŞ YORUM YAPTIM"

Sonradan oyuna dahil olan Fransız yıldız N'Golo Kante'in fizik gücünü eleştiren Dilmen, "Fenerbahçe, Galatasaray'a bir beraberlik şansı daha verdi. Örnek Beşiktaş deplasmanı. İlk gideceği deplasman olduğu için söylüyorum. Kante'yle ilgili geçen yanlış yorumladım. 'Kante 6 oynar' dedim. Bugün gördüm ki Kante fiziksel olarak Suudi Arabistan'da bayağı geriye gitmiş. 'Bugün niye 6 oynamadı?' demem" değerlendirmesini yaptı.

N'Golo Kante

"FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYON YAPMAYAN HOCA BAŞARIL IDEĞİL"

Fenerbahçe'nin forvet eksikliğine de vurgu yapan deneyimli yorumcu, "Çağlar hep soru işareti benim için, iki orijinal sol beki yok Fenerbahçe'nin. Son dakika Cherif kiralamasıyla, Fenerbahçe'nin bas bas bağıran forvet eksiğine rağmen o gün dedim ki; Fenerbahçe büyük risk aldı. Ben Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayan teknik adama 'Başarılı' diyemem. 22 kişilik kadroya teknik direktör ve başkan ikinci yarıya hazırlamıyorsanız. forvetsiz giriyorsanız; Cherif bir soru işareti ani hamle diye düşünmek lazım. Bunlar olacak o zaman, bu puan kayıpları olacak. Bak Okan Buruk birinci santrforunu götürmedi Konya'ya ve yenildi. Türkiye'de atan ve tutan meselesi" dedi.

Sidiki Cherif

