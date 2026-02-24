Brezilyalı santrfor Romulo'nun rekor bonservisle Bundesliga kulübü Leipzig'e transfer olmasının ardından 24 yaşındaki golcünün boşluğunu doldurmayı başaramayan Göztepe'nin, İngiltere 3'üncü Ligi'nden sürpriz bir isme yöneldiği konuşuluyor.

Romulo'yu 20 milyon euro karşılığında Leipzig'e satmasının ardından sezon başında Janderson, ara transferde Jeh ve Guilherme Luiz ile hücum hattına takviye yapan Göztepe, santrfor bölgesinde istikrarı yakalayamadı. Janderson, 22 maçta 4 gol kaydederken; Jeh ve Luiz, sarı-kırmızılı forma altında henüz golle tanışamadı. Gelecek sezon için golcü arayışlarına şimdiden başlayan Göztepe, rotasını Brezilya'dan İngiltere'ye çevirdi.

Leipzig, Romulo ile 2030'a kadar sözleşme imzalamıştı.

ARIBIM PEPPLE SÜRPRİZİ

İngiliz basınından Hayters'ın haberine göre; İzmir kulübü, League One (İngiliz futbolu lig sisteminde üçüncü lig) takımlarından Plymouth Argyle'de forma giyen Aribim Pepple ile ilgileniyor.

Göztepe'nin, 23 yaşındaki Kanadalı futbolcu için Championship ve bazı Avrupa takımlarıyla rekabete gireceği aktarıldı.

29 MAÇTA 11 GOL

Son 4 maçta 5 defa fileleri havalandırmayı başaran Pepple, bu sezon 4 kulvarda (League One, EFL Trophy, EFL Cup, FA Cup) toplam 29 karşılaşmada forma giydi ve sahada kaldığı 1499 dakikada 11 gol attı.

