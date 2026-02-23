Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi farklı mağlup ederken, yeni golcüsü Hyeon-gyu Oh ağları sarsmaya devam etti. Oh'un siyah-beyazlı formayla yaptığı süper başlangıç Güney Kore basınında geniş yer buldu.

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi konuk etti. Siyah-beyazlı ekip maçtan 4-0'lık net bir skorla galip ayrıldı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Ndidi, Murillo, Olaitan ve Hyeon-gyu Oh kaydetti.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 43'e yükseltirken, Göztepe 41 puanda kaldı. Beşiktaş gelecek hafta Kocaelispor'a konuk olacak. Göztepe ise Eyüpspor'u ağırlayacak.

OH'TAN SÜPER BAŞLANGIÇ

Abraham’la yollarını ayıran Beşiktaş’ın Belçika ekibi Genk’ten kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, üst üste 3. lig maçında ağları sarstı. Alanyaspor’a karşı muhteşem bir röveşata golüne imza atan Oh, Başakşehir maçında da yakaladığı fırsatı gole çevirmişti. Güney Koreli yıldız dün Göztepe kalesine de adeta bir füze gönderdi.

GÜNEY KORE BASINI OH'U KONUŞUYOR

Mücadele sonrasında Güney Kore basınında Oh ve Beşiktaş maçı geniş yer buldu.

İşte o haberlerden bazıları:

CHOSUN: Hyeon-gyu Oh Beşiktaş'ın yeni silahı oldu. Oh, uzak mesafeden çarpıcı bir gol attı. Teknik direktör muhteşem golden o kadar etkilendiki dizlerinin üzerine çöktü.

Sergen Yalçın, Oh'un golünden sonra diz çökerek sevindi

DONGA: Bu kez 122 km hızdaki güçlü şutuyla fileleri havalandıran Hyeon-gyu Oh, gollerine aralıksız devam etti. Golün etkisi o kadar büyüktü ki, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın sevinçle diz çöktü.

"PUSKAS AYARINDA GOL"

INTER FOOTBALL: Bu golü mutlaka görmelisiniz! Hyeon-gyu Oh, Puskas ayarında bir gol attı. İlk maçından itibaren üst üste üç maçta gol atarak Beşiktaş'ta yeni bir rekor kırdı.

YONHAP: Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş formasıyla üst üste üçüncü golünü atarak tarihe geçti. Güney Kore Milli Takımı forveti, transferinden sonra üç maç üst üste gol atarak adını kulüp tarihine yazdırdı.

SBS: Hyeongyu Oh Beşiktaş'taki üçüncü maçında çok sert şutla gol attı. Güney Koreli futbolcu forvet olarak başladı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı. Takımının ligde 4. sıraya yükselmesinde pay sahibi oldu.

"TARAFTARLAR ADINI HAYKIRDI"

NATE: Hyeon-gyu Oh'un formu inanılmaz, bu seferki şutu da bir harikaydı! Türkiye'ye transfer olduktan sonra gol üstüne gol atan futbolcu yeni rolüne hızla adapte oldu. Taraftarlar bu golden sonra adını haykırdılar.

FOOTBALLIST: İstatistiklere göre gol olma şansı sadece yüzde 5 olan bir yerden cesur bir şut çekti ve başardı. İstatistikler Hyeon-gyu Oh'un gelişinden bu yana Beşiktaş'ın ne kadar hızlı yükseldiğini de gösteriyor.

HANKOOK: Beşiktaş'ın yeni yıldızı transferinden bu yana her maçta gol atarak taraftarların sevgisini kazandı. Tammy Abraham'ın boşluğunu doldurdu ve hücumda liderliği üstlendi. Dar açıya rağmen muhteşem bir gol attı.

