Fransa’nın başkenti Paris’te her yıl düzenlenen dünyaca ünlü tarım fuarı korku dolu anlara sahne oldu. Dün gece, çiftçiler ile ziyaretçiler arasında çıkan 'peynir tartışması' büyüyerek kavgaya döndü. Dakikalar içinde ortalık karışırken, ağır peynir standları ve mutfak gereçleri havada uçuştu. Arbede sonucunda çok sayıda polis ve görevlinin yaralandığı bildirilirken, 15 kişi gözaltına alındı. Fuarda kaydedilen korkunç görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Paris'te her yıl düzenlenen, çok sayıda çiftçinin ve ziyaretçinin katıldığı Salon d'Agriculture Tarım Fuarı'nda dün korkunç dakikalar yaşandı. Çiftçiler ile ziyaretçiler arasında çıkan 'peynir tartışması' giderek şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Tezgahların arkasında durup ürünlerini sergileyen çiftçiler, buldukları ekipmanları ziyaretçilere fırlatırken, birçok tarım aleti ve standlar havada uçuştu.

Fransadaki tarım fuarında korkunç dakikalar: Peynir tartışması kavgaya dönüştü, yumruklar havada uçuştu

SOSYAL MEDYA GÜNDEMİNE OTURDU

Çıkan arbedede olay yerindeki çok sayıda polis ekibi ve görevli yaralandı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 15 kişi gözaltına alındı. Fuarda kaydedilen korkunç görüntüler kısa sürede sosyal medya gündemine oturdu.

Her yıl yaklaşık 600.000 kişinin ziyaret ettiği Salon d'Agriculture, Paris’in batısındaki Porte de Versailles sergi merkezinde düzenleniyor. Fuarda 4 binden fazla çiftlik hayvanı, traktör ve tarım ekipmanı ile birlikte Fransa’nın yemekleri sergileniyor.

Organizasyon yetkilileri, etkinliği “Fransa’nın en büyük çiftliği” haline getirmeyi hedeflediklerini belirtiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da fuara düzenli olarak katılarak görüş alışverişinde bulunmak isteyenlerin düşüncelerini dinliyor.

