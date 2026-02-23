Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat, üçüncü çocuk iddialarına son noktayı koydu. Tüp bebek süreciyle ilgili gelişmeleri takipçileriyle paylaşan Polat’ın yaptığı son açıklama kısa sürede gündem oldu. Peki, Dilan Polat hamile mi, bebeğinin cinsiyeti ne?

Cezaevi sürecinin ardından yeniden sosyal medyaya dönen ve özel hayatına dair paylaşımlarıyla dikkat çeken Dilan Polat’ın hamileliğine ilişkin açıklamaları merak konusu oldu. Bir süredir bebek sahibi olmak istediğini dile getiren Polat’ın son paylaşımı, hamilelik iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

DİLAN POLAT HAMİLE Mİ?

Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurdu. Uzun süredir tüp bebek tedavisi gördüğünü ve bu süreçte kararsızlıklar yaşadığını belirten Polat’ın embriyo transferinin ardından sonucu beklediği biliniyordu. Yapılan son paylaşımda aile içinde hazırlanan sürprizle hamilelik haberini eşi Engin Polat ve çocuklarıyla birlikte açıkladığı görüldü.

Dilan Polat hamile mi? Sosyal medya hesabından açıkladı

Polat’ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, takipçileri tarafından çok sayıda tebrik mesajı paylaşıldı. Cezaevi süreci sonrası daha sade hayat tarzıyla dikkat çeken Polat'ın yeniden anne olacağını duyurması magazin gündeminin üst sıralarına yerleşti. Daha önce de üçüncü çocuk istediğini sık sık dile getiren Polat’ın bu süreci yakından paylaştığı biliniyordu.

DİLAN POLAT'IN BEBEĞİNİN CİNSİYETİ NE?

Hamilelik açıklamasının ardından en çok merak edilen konulardan biri de bebeğin cinsiyeti oldu. Ancak Dilan Polat tarafından yapılan açıklamada bebeğin cinsiyetine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle cinsiyetin ilerleyen haftalarda yapılacak kontroller sonrası duyurulması bekleniyor.

Polat çiftinin daha önce Nilda ve Milan Efe isimlerinde iki çocuğu bulunuyor. Üçüncü bebekle birlikte ailelerinin genişleyecek olması sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

