"Dilan Polat intihar etti" iddiası… Engin Polat eşinin emniyetteki ifadesini paylaştı

“Dilan Polat intihar etti” iddiası… Engin Polat eşinin emniyetteki ifadesini paylaştı

“Dilan Polat intihar etti” iddiası… Engin Polat eşinin emniyetteki ifadesini paylaştı
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Dilan Polat’ın saç ve kan örneklerinde uyuşturucu madde tespit edildi. Polat’ın bugün öğle saatlerinde intihar etmek amacıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne gittiği öne sürüldü. Gündem olan iddialara Engin Polat’tan cevap geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, 8 Ekim'de Adli Tıp Kurumuna gönderilen 19 ünlünün kan ve saç numunelerine ait analizler tamamlandı. Uyuşturucu soruşturması kapsamında alınan saç ve kan örneklerinde Dilan Polat'ın test sonuçları pozitif çıktı.

VEDA GİBİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Dilan Polat, uyuşturucu testi sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yasaklı madde kullanmadığını ileri sürdü. Öte yandan bu sabah saatlerinde Polat’ın çocukları Milan Efe ve Nilda’ya veda ettiği izlenimi veren paylaşımı, takipçilerini endişelendirdi.

“Dilan Polat intihar etti” iddiası… Engin Polat eşinin emniyetteki ifadesini paylaştı - 1. Resim

“DİLAN POLAT İNTİHAR ETTİ” İDDİASI

Sosyal medyada ise öğle saatlerinde Dilan Polat’ın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne giderek intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Ünlü fenomenin atlamak için korkuluklara çıktığı sırada, polis ekipleri ve Engin Polat’ın olay yerine geldiği öne sürüldü. Ardından eşinin ikna çabaları sonucu Dilan Polat’ın köprüden indirilerek kurtarıldığı belirtildi.

“PANİK ATAK GEÇİRDİM, DURMA SEBEBİM İNTİHAR AMAÇLI DEĞİL”

Engin Polat, sosyal medya paylaşımında intihar iddialarını yalanladı ve Dilan Polat'ın emniyete verdiği şu ifadeyi paylaştı:

"18.10.2025 tarihinde saat 12:10 sıralarında kendi sevk ve idaremdaki araç ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kuzey Köprü çıkışı seyir üzerinde olduğum esnada bir anda kendimi kötü hissettim. Rahatsızlığımdan dolayı çarpıntım oldu, panik atak geçirdim ardından aracımı köprü çıkışında dörtlülerimi yakarak sağa çektim ve ardından eşime ulaşıp kendisine konum attım. Biraz süre köprü çıkışında eşimi bekledim. Daha sonra eşim yanıma geldi, ardından polis ekipleri yanıma geldiler. Bana herhangi bir problem olup olmadığını sordular, benim köprü çıkışında durma sebebim intihar amaçlı değildir. Kendimi kötü hissettiğim için trafik kazasına sebep olmamak için sağa çekip eşimi bekledim. Konu ile ilgili kimseden davacı ve şikayetçi değilim. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir.”

“Dilan Polat intihar etti” iddiası… Eşi Engin Polat emniyetteki ifadesini paylaştı - 1. Resim

Fenerbahçe Divan Kurulu'nda olay! Aziz Yıldırım-Hamdi Akın gerginliği sonrası salondan çıkarıldılarKaradeniz'den hamsi fışkırıyor! Kilosu bakın kaç liraya düştü
