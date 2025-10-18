Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İyi Parti kongresinde gerginlik! Kürsüyü devirip birbirlerine girdiler

İyi Parti kongresinde gerginlik! Kürsüyü devirip birbirlerine girdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan İyi Parti kongresinde kendisine söz hakkı verilmeyen eski ilçe başkanı, kürsüye vurdu. Onu engellemek isteyenler kürsüyü devirirken gerginlik çıktı.

İyi Parti Tarsus İlçe Teşkilatı, bugün Tarsus Şehir Kulübü’nde 4. Olağan İlçe Kongresini gerçekleştirdi.

SÖZ ALMAK İÇİN MÜCADELE ETTİ

İyi Parti İlçe Başkanı Gazi Elgün ile Özgür Türker'in aday olduğu kongrede yapılan konuşmaların ardından gerginlik çıktı. Geçmiş dönem İlçe Başkanı Danyal Mercan, söz almak istedi. Uzun süre söz isteyen Mercan'a söz verilmedi.

İyi Parti kongresinde gerginlik! Kürsüyü devirip birbirlerine girdiler - 1. Resim

KÜRSÜYE VURDU, GERGİNLİK ÇIKTI

Mikrofonu almak için hamle yapan Mercan'dan mikrofon uzaklaştırıldı. Bunun üzerine Mercan, kürsüye konuşmak için gidip eliyle vurarak tepkisini gösterdi. O sırada gelen başka bir partili ise kürsüyü devirince gerginlik arttı. Kısa süreli arbede de yaşanan kongre ara verilmesinin ardından devam etti.

İyi Parti kongresinde gerginlik! Kürsüyü devirip birbirlerine girdiler - 2. Resim

