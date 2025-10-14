Meclis Başkanı Kurtulmuş Pakistan’da: Teröre bundan sonra da geçit vermeyeceğiz

Pakistan’da son dönemde meydana gelen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için taziyede bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Toplumları, şiddetle terbiye etmek, ülkelere korku ve tehditle istikamet belirlemeye çalışan teröre bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da geçit vermeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz. Teröre karşı uluslararası düzeyde ortak bir duruş ve güçlü bir iş birliği şarttır” dedi. Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin uzun yıllardır hem sınır içinde hem de ötesinde çok sayıda terör örgütüne karşı etkili ve başarılı bir mücadele yürüttüğünü belirterek, TBMM’de de siyasi süreci katılımcı ve uzlaşmacı bir anlayışla devam ettirdiklerini aktardı.

Türkiye’de terör örgütünün silahlarını bırakacağını ilan etmesi üzerine Meclis’te dünyaya örnek olacak bir çalışmayı sürdürdüklerini ifade eden Kurtulmuş, “İnşallah dünyada çatışma çözümleri anlamında ortaya çıkan örneklerin içerisinde en kısa sürede sonuca ulaşan ve başarılı olan bir örneği ortaya koyacağımıza yürekten inanıyorum” diye konuştu.

NETANYAHU HESAP VERMELİ

Meclis Başkanı Kurtulmuş, Gazze’de ortaya çıkan bu barış umudunda Türkiye’nin fevkalade önemli rolü ve etkisi olduğunu belirtti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve çetesinin işlediği soykırım suçundan elini yıkayarak kolayca kurtulamaması gerektiği belirten Kurtulmuş, “İki yıldır devam eden, yüz binlerce insanın öldüğü, insanlara karşı açlığın bile silah olarak kullanıldığı bu insanlık tarihinin gördüğü en büyük soykırımın suçluları mutlaka Uluslararası Adalet Divanı nezdinde ve Uluslararası Ceza Mahkemelerinde hesap vermeli, hak ettikleri suçun karşılığını görmelidir” dedi.