Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > DEVA'yı kapatıp AK Parti'ye mi geçecekler? Ali Babacan'ın sağ kolu, iddialara noktayı koydu

DEVA'yı kapatıp AK Parti'ye mi geçecekler? Ali Babacan'ın sağ kolu, iddialara noktayı koydu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
DEVA&#039;yı kapatıp AK Parti&#039;ye mi geçecekler? Ali Babacan&#039;ın sağ kolu, iddialara noktayı koydu
Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün bir köşe yazısında DEVA Partisi'nin kapatılıp Ali Babacan liderliğinde AK Parti'ye katılacağı iddia edildi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Kısacık iddiaları yalanlayarak "Bizim kapatmak, katılmak ya da geri dönmek gibi bir gündemimiz yok" ifadelerini kullandı.

Bugün bir köşe yazısında Genel Başkan Ali Babacan'ın DEVA Partisi’ni kapatarak AK Parti’ye dönebileceği iddia edildi.

DEVA PARTİSİ'NDEN İDDİALARA CEVAP

İnce'nin CHP'ye dönüşünün örnek gösterildiği yazıya DEVA kanadından yalanlama geldi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Kısacık "Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan’ın DEVA Partisi’ni kapatıp Ak Parti’ye katılacağı yönünde bir 'kehanette' bulunmuş. Bu tür yazılar aslında bilinçli şekilde servis edilen bir arzunun, bir özlemin dışa vurumudur." dedi.

DEVA'yı kapatıp AK Parti'ye mi geçecekler? Ali Babacan'ın sağ kolu, iddialara noktayı koydu - 1. Resim

"GERİ DÖNMEK GİBİ BİR GÜNDEMİMİZ YOK"

Yazının devamında ise şu ifadeler yer aldı: "Böylesi bir ortamda, yıllar önce Türkiye’yi güven, istikrar ve reformlarla tanıştıran bir isim olan Ali Babacan ile aynı fotoğraf karesinde bulunmak, buradan çeşitli kehanetler çıkarmak bile iktidara moral kaynağı olmuş görünüyor.

Şunu NET olarak belirtmek isterim ki; Sayın Babacan’ın yeri geçmişte değil, gelecektedir. Türkiye’nin ihtiyacı, eskiye dönüş değil; DEVA kadrolarının vizyonuyla yepyeni bir başlangıçtır. Bizim iddia edildiği gibi kapatmak, katılmak ya da geri dönmek gibi bir gündemimiz yok. Bizim gündemimiz; demokrasi, adalet ve ekonomi alanlarında ülkeyi yeniden ayağa kaldırmaktır. Kısacası, iktidarın Ali Babacan’ın dönüşüne ihtiyacı olabilir. Ama Türkiye’nin ihtiyacı, Ali Babacan’ın liderliğindeki DEVA Kadrolarındadır."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

NATO Sekreteri Rutte dünya liderlerine çağrıda bulundu: Avrupa savunması Türkiye’siz olmaz!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP'de Zonguldak depremi! Kadın kolları başkanı ve 10 üye istifa etti - PolitikaKadın kolları başkanı ve 10 üye istifa ettiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır Zirvesi öncesi kritik açıklama: Gazze'de ateşkesle her şey bitmedi! - Politika"İsrail anlaşmadan çark etmemeli"Ümit Özdağ'dan İyi Parti ile ittifak sinyali! "Müsavat Başkan ile kahve içeriz" - Politikaİttifak sinyali verdi! Partiyi duyan ayağa kalktıEsnaf konuştu, CHP'li Başkan kaçtı! "Bıktık, tükendik" sesleri ziyareti yarıda bıraktırdı - PolitikaEsnaf konuştu, CHP'li Başkan kaçtı!Bursa'da 'rüşvet' operasyonu: Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi gözaltında! - PolitikaCHP'li eski başkan ve eşi gözaltında!“Öcalan bile umutsuzluğa kapılıyor" diyen Barzani terör örgütü PKK'ya seslendi: Bu riski alın - PolitikaBarzani'den PKK'ya net mesaj: Bu riski alın
Sonraki Haber Yükleniyor...