DEVA'yı kapatıp AK Parti'ye mi geçecekler? Ali Babacan'ın sağ kolu, iddialara noktayı koydu

Bugün bir köşe yazısında Genel Başkan Ali Babacan'ın DEVA Partisi’ni kapatarak AK Parti’ye dönebileceği iddia edildi.

DEVA PARTİSİ'NDEN İDDİALARA CEVAP

İnce'nin CHP'ye dönüşünün örnek gösterildiği yazıya DEVA kanadından yalanlama geldi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Kısacık "Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan’ın DEVA Partisi’ni kapatıp Ak Parti’ye katılacağı yönünde bir 'kehanette' bulunmuş. Bu tür yazılar aslında bilinçli şekilde servis edilen bir arzunun, bir özlemin dışa vurumudur." dedi.

"GERİ DÖNMEK GİBİ BİR GÜNDEMİMİZ YOK"

Yazının devamında ise şu ifadeler yer aldı: "Böylesi bir ortamda, yıllar önce Türkiye’yi güven, istikrar ve reformlarla tanıştıran bir isim olan Ali Babacan ile aynı fotoğraf karesinde bulunmak, buradan çeşitli kehanetler çıkarmak bile iktidara moral kaynağı olmuş görünüyor.

Şunu NET olarak belirtmek isterim ki; Sayın Babacan’ın yeri geçmişte değil, gelecektedir. Türkiye’nin ihtiyacı, eskiye dönüş değil; DEVA kadrolarının vizyonuyla yepyeni bir başlangıçtır. Bizim iddia edildiği gibi kapatmak, katılmak ya da geri dönmek gibi bir gündemimiz yok. Bizim gündemimiz; demokrasi, adalet ve ekonomi alanlarında ülkeyi yeniden ayağa kaldırmaktır. Kısacası, iktidarın Ali Babacan’ın dönüşüne ihtiyacı olabilir. Ama Türkiye’nin ihtiyacı, Ali Babacan’ın liderliğindeki DEVA Kadrolarındadır."