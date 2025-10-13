Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2. one minute çıkışı! Netanyahu'nun geleceğini duyunca "Geri dönün" demiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere "TUR" uçağıyla Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentine geldi.

NETANYAHU'NUN DA KATILACAĞI İDDİASI GÜNDEM OLDU

Erdoğan'ı taşıyan uçak, Şarm el-Şeyh Uluslararası Havalimanı'nda pisti pas geçti. Bir süre Kızıldeniz üzerinde bekleyen uçak daha sonra havalimanına iniş yaptı. Erdoğan "Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi"nin düzenleneceği Uluslararası Fuar Merkezi'ne gitti, burada Sisi tarafından kapıda karşılandı.

Ancak Erdoğan'ın uçağının Kızıldeniz'de dolaşması kulisleri hareketlendirdi. Çünkü o anlarda Mısır'da düzenlenecek Gazze zirvesine İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da katılacağı haberleri çıktı. Ancak son anda İsrail, Netanyahu'nun Mısır'a gitmeyeceğini duyurdu.

"NETANYAHU'YU DUYUNCA 'GERİ DÖNÜN' DEMİŞ"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik de bir paylaşım yaparak "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2. one minute vakası... Netanyahu'nun geleceğini duyan Erdoğan, havada 'Geri dönün' talimatı verdi." dedi.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Neteyahu'nun Mısır'daki zirveye katılacağı haberine anında tepki gösterdi. Uçak inişe hazırlanırken Erdoğan, havada 'geri dönün' talimatı verdi ve uçak Şarm el Şeyh havalimanını pas geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Kızıldeniz üzerinde tur atarken aynı anlarda Netanyahu'nun zirveye katılmayacağı bilgisi geldi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı geri döndü Şarm el Şeyh havalimanına iniş yaptı.

"BUNU ERDOĞAN'DAN BAŞKASI YAPAMAZDI"

Erdoğan'ın geri dönme ve zirveye katılmama kararı Netenyahu'yu vazgeçirdi. Erdoğan daha havadayken zirveye damgasını vurdu. Bu tavrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başkası da yapamazdı. İşte Erdoğan markasının dünyadaki ağırlığı..."