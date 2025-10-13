İstanbul çifte rekor kırdı: Avrupa’nın en hızlısı da en büyüğü de Türkiye’den!

ACI Europe’un Ağustos 2025 Hava Trafiği Raporu’na göre, İstanbul’un iki dev havalimanı Avrupa’nın liderleri arasına girdi.

Sabiha Gökçen Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanı, İstanbul Havalimanı ise ikinci sırada yer aldı.

AVRUPA HAVA TRAFİĞİNDE REKOR YAZ DÖNEMİ Rapora göre, Avrupa’daki yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine göre %4,9 arttı. Uluslararası yolcu trafiğinde %5,6, iç hat trafiğinde ise %1,6 artış kaydedildi. Toplam yolcu sayısı, pandemi öncesi dönem olan Ağustos 2019’un %7 üzerine çıktı. EU+ bölgesinde yolcu sayısı ortalama %4 artarken; en yüksek büyüme Polonya (%15,1), Slovenya (%11,7) ve Romanya (%10,3)’ta görüldü. Almanya, İspanya, İtalya, Birleşik Krallık ve Fransa ortalamanın altında kaldı.

Avrupa Havalimanları Konseyi’nin (ACI Europe) 2025 raporuna göre, Türkiye gökyüzünde rakip tanımadı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı %21,5 artışla Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanı, İstanbul Havalimanı ise %6,8 artışla ikinci sırada yer aldı.

TÜRKİYE'DEN ÇİFTE ZİRVE: SAW VE IST

Major havalimanları (yıllık 40 milyon üzeri yolcu) kategorisinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı %21,5 artışla Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanı oldu.

Onu, %6,8 artışla İstanbul Havalimanı izledi.

Her iki havalimanı da ağustos ayında 8 milyonun üzerinde yolcu ağırlayarak, Avrupa tarihinde bu seviyeye ulaşan nadir merkezler arasına girdi.

Large havalimanları (10–25 milyon yolcu) grubunda İzmir Adnan Menderes Havalimanı, %19,2 artışla Avrupa genelinde üçüncü sırada yer aldı.

Aynı grupta Tel Aviv, Krakow ve Varşova da öne çıkan merkezler arasında bulundu.

Medium havalimanları (1–10 milyon yolcu) segmentinde ise Gaziantep Havalimanı %26,1 artışla Avrupa’nın en hızlı büyüyen beşinci havalimanı oldu.

AVRUPA'NIN GERİ KALANINDA DURGUNLUK VAR

EU+ dışındaki ülkelerde büyüme oranı %8,8 olarak ölçüldü.

Moldova (%46,6), İsrail (%38,1) ve Bosna-Hersek (%20,4) yüksek performans gösterirken; Rusya (-%13,3) ve Azerbaycan (+%0,7) geride kaldı.

Kargo trafiğinde ise Avrupa genelinde %5,8 düşüş kaydedildi, ancak pandemi öncesine göre hâlâ %7 yukarıda seyrediyor.

TÜRKİYE AVRUPA'NIN HAVACILIK MERKEZİ OLMA YOLUNDA

İstanbul’un iki büyük havalimanı da Avrupa’nın en yoğun merkezleri arasında yer aldı.