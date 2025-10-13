Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü günde 5 saat trafiğe kapatılacak

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü günde 5 saat trafiğe kapatılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bolu Dağı Tüneli&#039;nin İstanbul yönü günde 5 saat trafiğe kapatılacak
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, kaplama çalışması dolayısıyla 31 Ekim'e kadar hafta içi her gün 5 saat ulaşıma kapalı kalacak. Bu süreçte sürücüler Abant Kavşağı’ndan D100 Devlet Yolu’na yönlendirilip Kaynaşlı Kavşağı’ndan yeniden otoyola girebilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde, tünel girişinde yapılacak kaplama çalışması nedeniyle bugünden itibaren 31 Ekim'e kadar hafta içi günlerde 10.00 ile 15.00 arasında saatleri arasında İstanbul yönü trafiğe kapatılacak. Sürücüler D100'e yönlendirilecek.

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü günde 5 saat trafiğe kapatılacak - 1. Resim

Karayolları ekipleri, Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında, tünel girişinde kaplama çalışması yapacak. Çalışma süresince İstanbul istikameti tamamen trafiğe kapalı olacak.

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü günde 5 saat trafiğe kapatılacak - 2. Resim

YETKİLİLERDEN UYARI

Sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na yönlendirilecek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabilecek. Yetkililer, sürücülere yönlendirme levhalarına dikkat etmeleri ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı 12 Ekim? Yeni takımlar belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya akımına katıldı: Çay bardağı elimde, tebessüm gönlümde - YaşamBakan Yerlikaya, sosyal medya akımına katıldı: Çay bardağı elimde, tebessüm gönlümdeSakarya'da motosiklet ve otomobil çarpıştı: Sürücü yola fırladı - YaşamSakarya'da motosiklet ve otomobil çarpıştı: Sürücü yola fırladıErzurum'a ekim ortasında kar yağdı, şehir merkezi beyaz örtüyle kaplandı - YaşamEkim ortasında şehir merkezi karla kaplandıIslak mendil ve dezenfektan nedeniyle ehliyetinden oldu! Yıllar sonra gelen karar şaşkına çevirdi - YaşamIslak mendil ve dezenfektan ehliyetinden ettiGümüşhane'de üretiliyor, Avrupa'ya satılıyor! Hurda musluklar zile dönüştü - YaşamGümüşhane'de üretiliyor, Avrupa'ya satılıyor!40 kilograma ulaşan kabağı görünce inanamadı! "Torunum kadar olmuş" - Yaşam40 kilograma ulaştı! Görünce inanamadı: Torunum kadar olmuş
Sonraki Haber Yükleniyor...