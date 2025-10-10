10-28 Ekim arası dikkat! TEM Otoyolu’nun bu bölümü trafiğe kapanıyor

TEM Otoyolu Karabük Bağlantı Yolu üzerinde bulunan Devlet Yolu Üstgeçit Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle köprünün Karabük istikameti araç trafiğine 28 Ekim'e kadar kapatılacak.

Bu yöndeki trafik akışı, Karabük ve Karabük-1 Kavşakları üzerinden D-100 kara yoluna yönlendirilecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, karşı yönde bulunan köprünün de genleşme derzi değişimi yapılacak.

ÇALIŞMALAR 18 GÜN SÜRECEK

Bu süreçte, Karabük istikametinden gelip otoyola bağlanmak isteyen sürücüler, Gerede Sanayi Kavşağı'na yönlendirilerek D-750 kara yolu üzerinden otoyola erişim sağlayacak.

Kara yolları yetkilileri, 10-28 Ekim tarihleri arasında sürmesi planlanan çalışmalar süresince trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için sürücülere yönlendirme levhalarına dikkat etmeleri ve trafik işaretlerine uymaları çağrısında bulundu.