Kırmızı ışıkta bekleyen öğretmen canından olmuştu! Konya'daki kazada sürücü 'Kasten öldürme'den tutuklandı
Feci kaza geçtiğimiz hafta Konya'da meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen öğretmenin aracına arkadan çarparak hayatını kaybetmesine neden olan sürücü "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.
Olay 3 Ekim'de Antalya çevre yolunda meydana geldi. İ.A. (42) yönetimindeki otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen kimya öğretmeni Mevlüt Külcü (40) idaresindeki arabaya arkadan çarptı. Feci kazada Külcü hayatını kaybederken, yaralanan İ.A. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada ölen öğretmen Mevlüt Külcü
KAZA ANINI HATIRLAMADI
Kimya öğretmeninin ölümüne sebep olan İ.A. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastaneden taburcu olduktan sonra emniyette ifade verdi. İ.A. olay anını hatırlamadığını öne sürdü.
"KASTEN ÖLDÜRME"DEN TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.
