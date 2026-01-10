Suriye’deki Hol Kampı’nda YPG’nin kontrolü çökerken, DEAŞ’lı teröristlerin silahlarıyla kaçtığı ve kampta kaos yaşandığı bildirildi.

AKİF BÜLBÜL - Suriye’nin Haseke şehrinde yer alan ve PKK/YPG’li tarafından kontrol edilen Hol Kampında, DEAŞ’lı teröristler aileleriyle birlikte tutuluyor.

Güvenlik kaynakları, sayısı 10 binleri geçen ve kapasitesinin üzerinde yoğunluğa sahip olan kamptaki teröristlerin, bir başka örgütün himayesinde olmasını çok tehlikeli görüyor. YPG ise buradaki varlığını “DEAŞ mensuplarını kontrol altında tutma” iddiasıyla gerekçelendirmeye çalışıyor. Ancak yaşanan son gelişmeler YPG’nin kampta hâkimiyetini kaybettiğini gözler önüne seriyor.

YPG’DE ÇÖZÜLME BAŞLADI

Edinilen bilgiye göre ayaklanma ve karışıklık çıktığı, çok sayıda DEAŞ’lının yanı sıra kampın güvenliğinden sorumlu teröristlerin sözde birlik komutanı dâhil tamamının silahlarıyla birlikte kaçtığı tespit edildi. Güvenlik kaynakları, YPG’nin kendi mensupları üzerindeki denetimini büyük ölçüde kaybettiğini ve örgütsel yapıda ciddi bir çözülme sürecinin başladığını vurguladı.

Öte yandan, daha önce de YPG’lilerin para karşılığında DEAŞ’lıların kaçışını sağladığı gündeme gelmişti. Yılbaşından önce ise DEAŞ’lı 12 yabancının rüşvetle kaçırıldığı belirlenmişti.

