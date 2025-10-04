Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Kırmızı ışıkta beklerken feci şekilde can verdi! Konya, Mevlüt öğretmeni son yolculuğuna uğurladı

Kırmızı ışıkta beklerken feci şekilde can verdi! Konya, Mevlüt öğretmeni son yolculuğuna uğurladı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya’da meydana gelen feci kazada kimya öğretmeni, aracıyla kırmızı ışıkta beklerken arkadan son sürat gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. İki çocuk babası Mevlüt öğretmen bugün göz yaşları ile toprağa verildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Konya-Antalya çevre yolunda meydana geldi. Mevlüt Külcü (40) idaresindeki otomobil kırmızı ışıkta beklerken, son sürat gelen İsmail A. idaresindeki otomobil arkadan çarptı. Feci kazada aracı ikiye bölünen araç Mevlüt Külcü'nün canına mal oldu. Korkunç kazaya ait o anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 

Kırmızı ışıkta beklerken feci şekilde can verdi! Konya, Mevlüt öğretmeni son yolculuğuna uğurladı - 1. Resim

MEVLÜT ÖĞRETMENE ACI VEDA

Meram Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesinde kimya öğretmeni olarak görev yapan 2 çocuk babası Mevlüt Külcü için memleketi Ilgın ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kırmızı ışıkta beklerken feci şekilde can verdi! Konya, Mevlüt öğretmeni son yolculuğuna uğurladı - 2. Resim

Külcü için öğle namazını müteakip Pir Hüseyin Bey Camiinde cenaze namazı kılındı. Namaza, ailesi, yakınları, sevenleri, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlüt Külcü’nün cenazesi namazın ardından Ilgın Ulu Mezarlığında dualarla defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

