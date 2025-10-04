Kırmızı ışıkta beklerken feci şekilde can verdi! Konya, Mevlüt öğretmeni son yolculuğuna uğurladı

Kaza, dün öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Konya-Antalya çevre yolunda meydana geldi. Mevlüt Külcü (40) idaresindeki otomobil kırmızı ışıkta beklerken, son sürat gelen İsmail A. idaresindeki otomobil arkadan çarptı. Feci kazada aracı ikiye bölünen araç Mevlüt Külcü'nün canına mal oldu. Korkunç kazaya ait o anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

MEVLÜT ÖĞRETMENE ACI VEDA

Meram Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesinde kimya öğretmeni olarak görev yapan 2 çocuk babası Mevlüt Külcü için memleketi Ilgın ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Külcü için öğle namazını müteakip Pir Hüseyin Bey Camiinde cenaze namazı kılındı. Namaza, ailesi, yakınları, sevenleri, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlüt Külcü’nün cenazesi namazın ardından Ilgın Ulu Mezarlığında dualarla defnedildi.