Sardunya, Okinawa, Ikaria ve Nicoya gibi bölgelerde yaşayanların gerçekten daha uzun yaşayıp yaşamadığı tartışması, yeni bir bilimsel çalışmayla yeniden alevlendi.

MAVİ BÖLGELER TAM OLARAK NEDİR?

Mavi Bölge, insanların ortalamaya kıyasla daha uzun ve daha sağlıklı yaşadığı coğrafi alanları tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Terim, 2000’li yılların başında Belçikalı demograf Michel Poulain ile Amerikalı gazeteci Dan Buettner tarafından ortaya atıldı. Yapılan demografik ve sağlık araştırmaları sonucunda, uzun hayat oranlarının belirgin şekilde yüksek olduğu beş bölge bu kapsamda tanımlandı.

Bu bölgeler; İtalya’daki Sardunya Adası, Yunanistan’daki İkaria Adası, Japonya’daki Okinawa Adası, Kosta Rika’daki Nicoya Yarımadası ve ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Loma Linda kasabasıdır.

Sağlık uzmanları ve bilim insanları, bu bölgelerdeki beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite düzeyi, sosyal bağlar ve hayat tarzlarını inceleyerek uzun yaşamın ardındaki ortak unsurları anlamaya çalışıyor.

Günümüzde yalnızca bu beş bölge resmen “Mavi Bölge” olarak kabul edilirken, Batı Finlandiya’daki Ostrobothnia bölgesi de uzun hayat verileriyle bu listeye girmeye aday gösteriliyor.