Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler dizisi için final kararı gündemde. Dizinin son bölümü öncesinde “Sahipsizler final mi yapıyor, neden final yapıyor?” ve final bölümünde yaşanacaklar izleyiciler tarafından araştırılıyor.

SAHİPSİZLER FİNAL Mİ YAPIYOR?

Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler dizisi, bu akşam izleyiciyle buluşacak 51. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

İki sezon boyunca yayınlanan dizi, özellikle hikayesi ve geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Dizinin kadrosunda Hazal Subaşı, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Edip Tepeli, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Serpil Gül, Zeynep Köse, Hivda Zizan Alp ve Sacide Taşaner gibi isimler yer alıyordu.

SAHİPSİZLER NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Sahipsizler dizisinin final kararıyla ilgili televizyon kulislerinde en çok konuşulan nedenlerden biri yapım maliyetleri oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin bölüm maliyetinin yüksek olması ve her hafta mali açıdan zarar ettiği iddiaları final kararının alınmasında etkili oldu.

SAHİPSİZLER FİNALİNDE NELER OLACAK?

Dizinin final bölümünde hikayenin ana karakterleri için yeni bir dönemin başlayacağı görülüyor. Azize ve Devran bebeklerini beklerken aile bireyleri de hayatlarında önemli kararlar alacak.

Zeliha’nın doğumuyla birlikte hastanede toplanan ailede geçmişte yaşanan kırgınlıklar sona erer. Özellikle Haşmet’in torununu görmesi ve Yusuf ile Zeliha ile helalleşmesi aile içinde yeni bir sayfa açılmasını sağlar. Devran ise aşirette köklü değişiklikler yaparak kirli işlere son verir. Bu durum bazı aşiret ağalarının çıkarlarına ters düşerken Devran’a karşı yeni planların yapılmasına yol açar.

Öte yandan Yavuz, geçmişte yaptığı hataların bedelini ödemek için adalete teslim olur ve Cemo’nun özgürlüğüne kavuşmasını sağlar. Özgürlüğünü kazanan Cemo ise Melis ile birlikte yeniden ormana dönmeye karar verir.

Finalde Devran’ın aileyi ormandaki yenilenen baba evinde bir araya getirmesi ve Azize’nin doğum gününde oğlunu dünyaya getirmesiyle hikaye duygusal bir noktada tamamlanır. Yıllar sonra Azize’nin yaşadığı tüm zorlukları “Sahipsizler” adıyla kaleme aldığı bir kitapla başarılı bir yazar olarak karşımıza çıkması ise dizinin kapanış sahneleri arasında yer alır.

