İZSU su kesintisi Urla, Seferihisar, Menderes ve Bayraklı ilçelerinde yaşanıyor. İl genelinde 4 Mart 2026 Çarşamba günü planlı bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle birçok ilçede su kesintisi uygulanıyor. Farklı noktalarda yürütülen sayaç bakımı, ana boru onarımı, pompa arızası ve elektrik kaynaklı problemler sebebiyle bazı mahallelerde saatler sürecek kesintiler meydana gelecek.

İzmir su kesintisi 4 Mart 2026 itibarıyla birçok vatandaşın gündemine yerleşti. Yaşanan kesintiler sebebiyle vatandaşlar ''İzmir'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta kesinti bitecek?'' sorusuna cevap arıyor. İşte İZSU su kesintisi 4 Mart listesi...

BAYRAKLI ADALET 04.03.2026 saat 09:08 ile 11:08 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Bölge Sayaç Bakımı MANAS BLV-2132 SOKAK KVS 303 NOLU BÖLGE SAYAÇ BAKIMI MENDERES GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK 04.03.2026 saat 09:00 ile 11:03 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 6239 SK VE CEVRESINDE 2 SAAT SU KESINTISI MEVCUTTUR SEFERİHİSAR DÜZCE, TURGUT, ULAMIŞ 04.03.2026 saat 09:15 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası BÖLGEDE GEDİZ ENERJİ KAYNAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ OLDUĞU İÇİN BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YA... URLA İÇMELER 04.03.2026 saat 08:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bayraklı ilçesine bağlı Adalet Mahallesi’nde sabah saatlerinde başlayan çalışma kapsamında 09.08-11.08 saatleri arasında su verilemeyecek. Menderes ilçesinde de sabah 09.00'da başlayan kesintinin 11.03'te sona ermesi bekleniyor.

Seferihisar su kesintisi için ise bitiş saati 17.00 olarak İZSU tarafından duyuruldu. Urla'da da kesintinin öğle saatlerinde 13.00 civarı son bulması öngörülüyor.

