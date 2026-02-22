Gediz Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre 23 Şubat 2026 tarihinde İzmir genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacak. İzmir genelinde toplam 113 ayrı elektrik kesintisi planlandığı bildirilirken İzmirli vatandaşlar ''İzmir'de elektrikler saat kaçta gelecek?'' sorusuna cevap aramaya başladı. İşte, Gediz elektrik kesintisi 23 Şubat listesi...

Gediz elektrik kesintisi 23 Şubat Pazartesi listesi GDZ elektrik tarafından duyuruldu. Paylaşılan planlı kesintisi listesinde İzmir'in Urla, Foça, Ödemiş, Karabağlar, Bayraklı, Kemalpaşa, Aliağa, Çeşme, Çiğli, Bergama, Menemen, Karaburun, Konak, Bornova, Buca, Dikili ve Güzelbahçe ilçelerinde elektrik kesintisi yapılacak. Peki, İzmir'de elektrikler saat kaçta gelecek?

GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ŞUBAT LİSTESİ

23 Şubat tarihinde İzmir genelinde planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında uygulanacak elektrik kesintisi listesi Gediz Elektrik tarafından duyuruldu. İzmir'in birçok ilçesinde yapılacak çalışmalarda akşam saatlerine kadar bazı mahallelerde elektrikler kesik olacak.

GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

İZMİR'DE ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

İzmir'de elektriklerin yeniden verilmesi çoğu bölgede akşam saatlerini bulacak. Planlı bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından elektriklerin duyurulan bitiş saatinde kademeli olarak yeniden verilmesi bekleniyor.

En yoğun kesintinin yaşandığı Urla ve Foça başta olmak üzere çoğu ilçelerde elektriklerin gün içerisinde peyderpey gelmesi öngörülüyor. Kesintilerin büyük kısmının akşamüstü saat 16.00-17.00’a kadar tamamlanacağı tahmin ediliyor.

