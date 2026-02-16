İstanbul su kesintisi duyurusu yapıldı! İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre Arnavutköy ilçesinde planlı çalışma nedeniyle belirli mahallelerde su verilemeyecek. “Arnavutköy'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?”, “İSKİ su kesintisi kaç saat sürecek?” ve “Hangi mahallelerde su kesintisi var?” soruları ise vatandaşların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer aldı.

İSKİ su kesintisi 17 Şubat duyurusu yayımlandı. Yayımlanan duyuruda kesintinin Hadımköy Su Deposu sahasında yürütülecek bağlantı çalışmaları nedeniyle yapılacağı belirtilirken, su kesintisinin başlayacağı saat ve suyun yeniden verileceği zaman aralığı da netleşti. Peki, Arnavutköy'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ su kesintisi 17 Şubat duyurusu! Arnavutköyde sular ne zaman, saat kaçta gelecek?



ARNAVUTKÖY’DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İSKİ’nin paylaştığı bilgilere göre Arnavutköy’de su kesintisi 17 Şubat 2026 Salı günü uygulanacak. Kesintinin 09.00’da başlayacağı ve 18.00’e kadar süreceği açıklandı. Arnavutköy'de yaşayan vatandaşlar yaklaşık 9 saat boyunca su kesintisi yaşayacak.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından suyun, planlanan bitiş saati 18.00'de kademeli olarak yeniden verilmeye başlanması bekleniyor.

İSKİ su kesintisi 17 Şubat duyurusu! Arnavutköyde sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

HANGİ MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ VAR?

İSKİ duyuruna göre su kesintisi Arnavutköy ilçesinde belirli mahalleleri kapsıyor. 17 Şubat Salı günü 09.00 - 18.00 saatleri arasında su alamayacak mahalleler; Ömerli, Deliklikaya, Hastane, Hadımköy, Yassıören ve Yeşilbayır.

İSKİ su kesintisi 17 Şubat duyurusu! Arnavutköyde sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

İstanbul’da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, planlı ya da arıza kaynaklı kesintileri İSKİ’nin resmi su kesintisi sorgulama ekranı üzerinden takip edebiliyor. İlçe ve mahalle seçimi yapılarak kesintinin nedeni, süresi ve suyun tahmini geliş saati görüntülenebiliyor.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Haberle İlgili Daha Fazlası