Ankara’nın Kazan ilçesinde yaşayan vatandaşlar 22 Şubat itibarıyla yaşanan su kesintisinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Ankara Kazan su kesintisinin ana iletim hattında meydana gelen hasar nedeniyle planlandığı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyuruldu.

Saray Mahallesi Atom Caddesi’nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında içme suyu ana iletim hattında zarar meydana geldiği ASKİ tarafından açıklandı. Vatandaşlar ise ''Ankara Kazan'da sular ne zaman gelecek?'' sorusuna cevap aramaya başladı. İşte, ASKİ su kesintisi 22-23 Şubat duyurusu...

ASKİ su kesintisi 22-23 Şubat! Ankara Kazanda sular ne zaman gelecek?

Ankara’nın Kazan ilçesinde 22 Şubat 2026 tarihinde su kesintisi yaşanıyor. ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre Saray Mahallesi Atom Caddesi’nde yürütülen kazı çalışması sırasında ana isale iletim hattı zarar gördü. Oluşan hasar nedeniyle bölgede arıza onarım çalışması başlatıldı. Kesinti 22 Şubat 2026 saat 10.00 itibarıyla başladı.

ANKARA KAZAN’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Ankara Kazan su kesintisinin 23 Şubat 2026 saat 14.30’a kadar giderilmesi planlanıyor. Çalışmaların belirtilen saatte tamamlanması halinde bölgeye suyun kademeli olarak yeniden verilmesi bekleniyor.

