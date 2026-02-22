Beşiktaş'ın milli orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Göztepe maçında asiste imza atarak 2021'den bu yana üst üste altı maçta gol katkısı sağlayan ilk siyah beyazlı oyuncu oldu.

Beşiktaş'ın milli orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Süper Lig'in 23. haftasındaki Göztepe maçında da gol katkısına devam etti.

Son haftalarda çıkışa geçerek son 5 maçta 5 kez ağları sarsmayı başaran 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Göztepe'yi konuk ettikleri karşılaşmada asist yaptı.

GHEZZAL'DAN SONRA BİR İLK

Wilfred Ndidi'nin golünde pası veren Orkun Kökçü, Süper Lig'de Rachid Ghezzal'dan (Nisan-Mayıs 2021) bu yana üst üste altı maçta gol katkısı sağlayan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.

SON 5 MAÇTA 5 GOL

25 yaşındaki orta saha, Süper Lig'de Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir ile Türkiye Kupası'nda oynadıkları Kocaelispor mücadelelerinde birer gol atmayı başardı.

Siyah beyazlı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Orkun Kökçü, 5 ve 6 asistlik katkı sağladı.

