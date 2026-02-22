İstanbul'da kardeş kavgasında kanla bitti. Uğur Özyurt, ağabeyini öldürdü ardından arkadaşının evinin bahçesinde intihar etti.

Korkunç olay İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 17 Şubat'ta yaşandı. 25 yaşındaki Uğur Özyurt, 27 yaşındaki ağabeyi Burakcan Özyurt ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyüdüğü olayda Uğur Özyurt'un yanındaki silahla ağabeyi Burakcan Özyurt'a ateş açtığı öne sürülmüştü.

Arnavutköy'de bir evde iki tabut... Ağabeyini öldürüp, intihar etti

Ağır yaralanan Burakcan Özyurt olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Uğur Özyurt kaçarken, bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi almıştı.

ARKADAŞININ EVİNDE İNTİHAR ETTİ

Kaçan şüpheliyi yakalamak çalışma başlatan polis ekipleri, zanlı Özyurt'un arkadaşı R.G.'ye ait Silivri Bekirli Mahallesi'ndeki evin arka bahçesinde iple kendini asarak intihar ettiği ortaya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

