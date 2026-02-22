Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir evde kombiden çıktığı değerlendirilen yangın kısa süreli paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, evde maddi hasar oluştu.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi 1142. Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 1'inci katında yangın çıktı. Evdeki kombide henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede paniğe neden oldu.

Dumanları fark eden ev sahipleri, elektriği keserek yangına ilk müdahaleyi yaptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GEREKLİ KONTROLLER YAPILDI

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Elektrik ve doğal gaz ekipleri de binada gerekli kontrolleri yaptı.

Olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni incelenmek üzere yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası