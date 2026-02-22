23 Şubat Pazartesi günü için Erzurum’da eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Erzurum’da etkili olan kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler, resmi bir tatil açıklaması olup olmadığını araştırıyor. Peki, Erzurum'da okullar tatil mi , Erzurum Valiliği açıklama yaptı mı? İşte detaylar ve Erzurum hava durumu...

Meteorolojik verilere göre Erzurum’da hava sıcaklığı -3 ile 5 derece arasında değişecek. Pazar akşam saatlerinde karla karışık yağmur görülürken, gece saatlerinden itibaren sıcaklık eksi değerlere düşüyor. Peki, Erzurum'da okullar tatil mi , Erzurum Valiliği açıklama yaptı mı?

Erzurumda okullar tatil mi 23 Şubat Pazartesi? Kar yağışı ile gözler Erzurum Valiliğine çevrildi!

ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ 23 ŞUBAT?

23 Şubat Pazartesi günü Erzurum’da eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Kentte etkili olan aralıklı kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler tatil kararı olup olmadığını araştırıyor. Henüz resmi bir tatil kararı ise alınmadı. Yarın okullarda eğitim öğretimin planlandığı şekilde devam etmesi bekleniyor.

Erzurumda okullar tatil mi 23 Şubat Pazartesi? Kar yağışı ile gözler Erzurum Valiliğine çevrildi!

ERZURUM VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Erzurum Valiliği tarafından 23 Şubat Pazartesi gününe ilişkin okulların tatil edildiğine dair bir duyuru yapılmadı. Resmi makamlardan yeni bir açıklama gelmediği sürece mevcut uygulamalar çerçevesinde eğitim devam edecek.

Erzurumda okullar tatil mi 23 Şubat Pazartesi? Kar yağışı ile gözler Erzurum Valiliğine çevrildi!

ERZURUM'DA KAR YAĞACAK MI?

Erzurum’da 22 Şubat Pazar akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Pazartesi günü ise havanın bulutlu seyretmesi bekleniyor. Haftanın ilerleyen günlerinde de çarşamba, perşembe ve cuma günleri kar yağışının yeniden etkili olması tahmin ediliyor.

Erzurumda okullar tatil mi 23 Şubat Pazartesi? Kar yağışı ile gözler Erzurum Valiliğine çevrildi!

ERZURUM HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 23 Şubat Pazartesi Erzurum'da okullar tatil mi 23 Şubat Pazartesi? Kar yağışı ile gözler Erzurum Valiliğine çevrildi! -3 5 57 85 Erzurum'da okullar tatil mi 23 Şubat Pazartesi? Kar yağışı ile gözler Erzurum Valiliğine çevrildi! 4 24 Şubat Salı Erzurum'da okullar tatil mi 23 Şubat Pazartesi? Kar yağışı ile gözler Erzurum Valiliğine çevrildi! -7 5 59 88 Erzurum'da okullar tatil mi 23 Şubat Pazartesi? Kar yağışı ile gözler Erzurum Valiliğine çevrildi! 12 25 Şubat Çarşamba Erzurum'da okullar tatil mi 23 Şubat Pazartesi? Kar yağışı ile gözler Erzurum Valiliğine çevrildi! -8 5 48 85 Erzurum'da okullar tatil mi 23 Şubat Pazartesi? Kar yağışı ile gözler Erzurum Valiliğine çevrildi! 11 26 Şubat Perşembe Erzurum'da okullar tatil mi 23 Şubat Pazartesi? Kar yağışı ile gözler Erzurum Valiliğine çevrildi! -2 4 88 95 Erzurum'da okullar tatil mi 23 Şubat Pazartesi? Kar yağışı ile gözler Erzurum Valiliğine çevrildi! 9 27 Şubat Cuma Erzurum'da okullar tatil mi 23 Şubat Pazartesi? Kar yağışı ile gözler Erzurum Valiliğine çevrildi! -6 -1 77 93 Erzurum'da okullar tatil mi 23 Şubat Pazartesi? Kar yağışı ile gözler Erzurum Valiliğine çevrildi! 13

Haberle İlgili Daha Fazlası