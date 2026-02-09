Erzurum’da etkisini artıran kar yağışı ve hava sıcaklıklarının eksi derecelere yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenler “Erzurum’da okullar tatil mi?” sorusuna cevap aramaya başladı. Sabah saatlerinde kar yağışının devam etmesi ve buzlanma riskinin artması, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği konusunu gündemin ilk sırasına taşıdı. Erzurum Valiliği açıklamaları takip edilirken eğitime ara verilip verilmediği merak konusu.

Meteorolojiye göre Erzurum’da hava hafif kar yağışlı seyrediyor. Sıcaklık -1 derece civarında ölçülürken gözler Erzurum Valiliği tarafından yapılabilecek resmi açıklamalara çevrildi. Peki, Erzurum'da okullar tatil mi?

Erzurumda okullar tatil mi? 9 Şubat Erzurum Valiliği açıklamaları takip ediliyor!

ERZURUM’DA OKULLAR TATİL Mİ?

9 Şubat günü için okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. Erzurum'da gün boyunca kar yağışının aralıklarla sürmesi beklenirken, hava sıcaklığının eksi derecelere yaklaşması ve yüksek nem oranı buzlanma riski de bekleniyor. Fakat okulların tatil ilan edilmesi dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Erzurumda okullar tatil mi? 9 Şubat Erzurum Valiliği açıklamaları takip ediliyor!

ERZURUM VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Erzurum Valiliği tarafından 9 Şubat tarihi için okulların tatil edilmesine ilişkin resmi bir duyuru paylaşılmadı. Hava koşullarının gün içinde değişkenlik gösterebileceği belirtilirken, herhangi bir tatil kararı alınması halinde Valilik tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Erzurumda okullar tatil mi? 9 Şubat Erzurum Valiliği açıklamaları takip ediliyor!

ERZURUM HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 09 Şubat Pazartesi Erzurum'da okullar tatil mi? 9 Şubat Erzurum Valiliği açıklamaları takip ediliyor! -3 3 78 89 Erzurum'da okullar tatil mi? 9 Şubat Erzurum Valiliği açıklamaları takip ediliyor! 13 -36,6 4,3 -13,9 -3 10 Şubat Salı Erzurum'da okullar tatil mi? 9 Şubat Erzurum Valiliği açıklamaları takip ediliyor! -1 2 89 96 Erzurum'da okullar tatil mi? 9 Şubat Erzurum Valiliği açıklamaları takip ediliyor! 7 -36 5,2 -15,8 -3,7 11 Şubat Çarşamba Erzurum'da okullar tatil mi? 9 Şubat Erzurum Valiliği açıklamaları takip ediliyor! -1 3 73 92 Erzurum'da okullar tatil mi? 9 Şubat Erzurum Valiliği açıklamaları takip ediliyor! 6 -35 5 -17 -4 12 Şubat Perşembe Erzurum'da okullar tatil mi? 9 Şubat Erzurum Valiliği açıklamaları takip ediliyor! -4 4 74 93 Erzurum'da okullar tatil mi? 9 Şubat Erzurum Valiliği açıklamaları takip ediliyor! 4 -33,6 6,2 -15,8 -4,2 13 Şubat Cuma Erzurum'da okullar tatil mi? 9 Şubat Erzurum Valiliği açıklamaları takip ediliyor! -1 5 84 91 Erzurum'da okullar tatil mi? 9 Şubat Erzurum Valiliği açıklamaları takip ediliyor! 6 -32 7,2 -14,6 -2,8

Haberle İlgili Daha Fazlası