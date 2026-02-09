Erzurum'da okullar tatil mi? 9 Şubat Erzurum Valiliği açıklamaları takip ediliyor!
Erzurum’da etkisini artıran kar yağışı ve hava sıcaklıklarının eksi derecelere yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenler “Erzurum’da okullar tatil mi?” sorusuna cevap aramaya başladı. Sabah saatlerinde kar yağışının devam etmesi ve buzlanma riskinin artması, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği konusunu gündemin ilk sırasına taşıdı. Erzurum Valiliği açıklamaları takip edilirken eğitime ara verilip verilmediği merak konusu.
Meteorolojiye göre Erzurum’da hava hafif kar yağışlı seyrediyor. Sıcaklık -1 derece civarında ölçülürken gözler Erzurum Valiliği tarafından yapılabilecek resmi açıklamalara çevrildi. Peki, Erzurum'da okullar tatil mi?
ERZURUM’DA OKULLAR TATİL Mİ?
9 Şubat günü için okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. Erzurum'da gün boyunca kar yağışının aralıklarla sürmesi beklenirken, hava sıcaklığının eksi derecelere yaklaşması ve yüksek nem oranı buzlanma riski de bekleniyor. Fakat okulların tatil ilan edilmesi dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
ERZURUM VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI MI?
Erzurum Valiliği tarafından 9 Şubat tarihi için okulların tatil edilmesine ilişkin resmi bir duyuru paylaşılmadı. Hava koşullarının gün içinde değişkenlik gösterebileceği belirtilirken, herhangi bir tatil kararı alınması halinde Valilik tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
ERZURUM HAVA DURUMU
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|09 Şubat Pazartesi
|
|-3
|3
|78
|89
|
|13
|-36,6
|4,3
|-13,9
|-3
|10 Şubat Salı
|
|-1
|2
|89
|96
|
|7
|-36
|5,2
|-15,8
|-3,7
|11 Şubat Çarşamba
|
|-1
|3
|73
|92
|
|6
|-35
|5
|-17
|-4
|12 Şubat Perşembe
|
|-4
|4
|74
|93
|
|4
|-33,6
|6,2
|-15,8
|-4,2
|13 Şubat Cuma
|
|-1
|5
|84
|91
|
|6
|-32
|7,2
|-14,6
|-2,8